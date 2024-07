Seit mittlerweile 382 Jahren pilgern unzählige Menschen alljährlich nach Kevelaer, um auf dem Kapellenplatz zu beten. Doch es gibt noch einen weiteren weltberühmten Pilgerweg, der mitten durch Kevelaer führt: den Jakobsweg 3 von Millingen nach Roermond. Auf dem Jakobsweg wandern Pilger zum Grab des Apostels Jakobus im spanischen Santiago de Compostela.

Eigener Pilgerpass zum Abstempeln

Erkennungszeichen aller Jakobswege ist die gelbe Muschel. Auch in Kevelaer kann der aufmerksame Beobachter an vielen versteckten Stellen Muscheln entdecken. Am 27. Juli wird sich eine Gästeführerin gemeinsam mit allen Interessierten auf die Suche nach Spuren des Jakobswegs und der Pilgermuschel in Kevelaer machen. Und das Beste daran: „Als kleines Andenken erhalten alle Teilnehmer während der Führung einen Pilgerpass, der an mehreren Stellen unterwegs abgestempelt werden kann“, freut sich Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing.

Vom Priesterhaus bis zum Solegarten

Die Führung mit dem Titel „Auf den Spuren der Pilgermuschel. Den Jakobsweg in Kevelaer entdecken“ beginnt um 14 Uhr vor dem Priesterhaus, wo sich auch die erste Stempelstelle befindet. Da während der Führung eine Teilstrecke des Jakobsweges – vom Priesterhaus bis zum Solegarten – zurückgelegt wird, sollten die Teilnehmenden gut zu Fuß sein.

Tickets

Tickets für die Gästeführung sind im Ticketshop und im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses oder im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden. Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 122-991 und -992.