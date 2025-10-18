Den Jakobsweg in Kevelaer entdecken

Ein kühler Wind weht durch die Bäume, die Blätter leuchten in warmen Rot- und Goldtönen und mit jedem Schritt knistert das Laub unter den Schuhen. Wer jetzt die Landschaft rund um Kevelaer durchstreift, spürt sofort: Der Herbst ist eine wunderbare Zeit zum Wandern. Gerade jetzt, wenn die Natur so intensiv ihre Farben zeigt, zieht es viele Menschen hinaus an die frische Luft.

Passend zu dieser stimmungsvollen Jahreszeit hat das Kevelaer Marketing nun einen neuen Flyer veröffentlicht, der Pilger und Wanderfreunde über die Etappen und Besonderheiten des Jakobswegs in der Wallfahrtsstadt Kevelaer informiert.

Informativ und inspirierend

Der handliche Flyer steckt voller nützlicher Informationen: Er zeigt, wo der Weg entlangführt, welche besonderen Stationen es gibt und an welchen Orten es unterwegs Möglichkeiten zum Einkehren oder Übernachten gibt. Viele Fotos wecken Lust, sich den Rucksack zu schnappen und einfach loszuziehen.

„Wir möchten mit dem Flyer dazu einladen, den Jakobsweg in und um Kevelaer zu entdecken“, sagt Annika Manthey, Mitarbeiterin vom Kevelaer Marketing. „Gleichzeitig war es uns wichtig, alle Informationen kompakt und übersichtlich zusammenzustellen, damit die Planung so leicht wie möglich fällt – egal ob für ein paar Stunden oder für eine längere Pilgeretappe.“

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich den Flyer kostenlos in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob mitnehmen. Außerdem steht er digital als Download auf der Webseite www.kevelaer-marketing.de zur Verfügung.

Neben dem Flyer gibt es auch ein neues Souvenir passend zum Jakobsweg: eine kleine Bronzemuschel – angelehnt an die berühmte Jakobsmuschel, dem Symbol der Pilger. Sie kann als Erinnerung, Glücksbringer oder als kleines Geschenk erworben werden. Der Preis liegt bei 3,90 Euro. Erhältlich ist die Muschel sowohl im Webshop unter www.kevelaer-marketing.de als auch in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob.

Mit Flyer und Bronzemuschel liefert das Kevelaer Marketing zwei stimmige Begleiter für eine Reise, die weit mehr ist als nur ein Spaziergang: ein Stück Herbstmagie und Pilgertradition zum Mitnehmen.