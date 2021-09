Frank Ingendae verstärkt seit Mitte August 2021 das Seelsorgeteam an St. Marien Den Geist der Kirche lebendig halten





Seit Jahren schon ist Frank Ingendae mit seiner Familie in Twisteden beheimatet. Nun hat der Pastoralreferent nach 11 Jahren in St. Anna in Issum und 5 Jahren in St. Marien in Wachtendonk/Wankum/Herongen eine neue berufliche Wirkungsstätte an der Pfarrei St. Marien in Kevelaer gefunden.

Schon aus jeder Richtung ist der 48-Jährige zu Fuß oder mit dem Fahrrad nach Kevelaer gepilgert, ab dem ersten Schuljahr mit seinen Eltern aus Walbeck, als Pastoralassistent aus Kleve und später als Pastoralreferent aus Issum und Wachtendonk. Nun ist der von ihm oft besuchte und erwanderte Wallfahrtsort sein neuer beruflicher Mittelpunkt.

„Ich fühle mich mittlerweile im ganzen Gelderland zu Hause“, sagt der dreifache Familienvater. Nachdem er Religionspädagogik für die Diözese Münster in Paderborn studiert hatte und nach einigen Jahren Tätigkeit als Pastoralassistent in Kleve, wirkte er zunächst in der Pfarrei St. Anna in Issum. Viele Menschen in unterschiedlichen Vereinen und Gruppen waren dort aktiv und für die Steyler ist Issum durch Mutter Josefa Stenmans auch ein kleiner Wallfahrtsort, der ein paar Male im Jahr von Gruppen aufgesu…