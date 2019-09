Den Äpfeln geht‘s an den Kragen

„Wenn nicht jetzt, wann wollen wir uns dann um die Natur vor unserer eigenen Türe kümmern?“, fragt Johannes van de Loo von der „Mobilen Saftpresse“ und fasst so zusammen, welchen Gedanken ihn und seinen Geschäftspartner antreiben. Sich um die Natur in der Umgebung kümmern – das hat sich auch das „NABU“-Naturschutzzentrum Gelderland zur Aufgabe gemacht. Mit dem Projekt „Streuobstwiesen im Südkreis Kleve – erhalten, pflegen, optimieren“ wollen sie privaten Streuobstwiesenbesitzern Hilfestellungen zum Erhalt und zur Pflege ihrer Wiesen geben. Im Rahmen des Projektes wollen die Verantwortlichen außerdem zeigen, dass eine Streuobstwiese nicht nur dazu gut ist, reifes Obst zu ernten und anschließend zu verzehren. Dafür haben sie sich mit Johannes van de Loo und Alexander Haaken von der „Mobilen Saftpresse“ zusammengeschlossen. Ansprechpartner des Projektes ist Naturschutzreferent Stefan Wallney vom „NABU“-Naturschutzzentrum Gelderland.

Am Donnerstag, 3. Oktober (Tag der deutschen Einheit), steht die Saftpresse von 10 bis 17 Uhr am Bauerncafé Binnenheide von Inhaber Denis van den Berg, Binnenheide 19 in Winnekendonk.