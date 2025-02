Demokratiebildung am KvGG

Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium (KvGG) setzt sich aktiv für Demokratiebildung ein und erweckt seinen Leitsatz „Wir stärken soziale Kompetenzen und gestalten gemeinsam gesellschaftliches Engagement“ eindrucksvoll zum Leben. Die Schule versteht sich als ein Ort, an dem Demokratie erlernt und gelebt wird.

„Demokratiebildung und Erinnerungskultur sind essenziell, um jungen Menschen zu zeigen, welche Verantwortung sie für die Gesellschaft tragen und wie wichtig es ist, aus der Geschichte zu lernen“, betont Geschichtslehrer Matthias Lauks.

Schulleiterin Christina Diehr ergänzt: „Es ist großartig zu sehen, dass unser Leitbild von der gesamten Schulgemeinde getragen wird. Hier am KvGG sind wir uns in den Grundwerten sehr einig, und das spiegelt sich in unserem täglichen Miteinander wider.“

In diesem Sinne fanden kürzlich drei Veranstaltungen statt, die Schülerinnen und Schüler für demokratische Werte, Meinungsfreiheit und gegen jegliche Form von Extremismus und Rassismus sensibilisierten.

Am 16. Januar hatte die Jahrgangsstufe EF (11. Klasse) die Gelegenheit, mit einem ehemaligen Rechtsextremisten zu sprechen, der seine Erfahrungen mit ihnen teilte. Lukas, wie er sich in Schulen nennt, berichtete eindrücklich von seinem Weg in die rechtsextreme Szene, seiner gewalttätigen Vergangenheit und seinem schwierigen, aber entscheidenden Ausstieg. Das Gespräch fand im Rahmen des „Prisma“-Projekts des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes statt und ermöglichte einen offenen Austausch mit den Jugendlichen.

Die Schülerinnen und Schüler zeigten sich tief bewegt: „Ich fand es gut, dass wir dieses Gespräch jetzt in der EF hatten, da Lukas mit 15 Jahren in diese Szene hineingeraten ist. Wir sind jetzt auch in diesem Alter.“

Die Veranstaltung bot einen eindrucksvollen Einblick in die Mechanismen extremistischer Gruppen und zeigte, wie wichtig Prävention und Aufklärung in der Schule sind.

In altersgerechten Workshops wurden die jüngsten Schülerinnen und Schüler des KvGG vom 20. bis 23. Januar für den Unterschied zwischen Meinungsfreiheit, Beleidigung und Diskriminierung sensibilisiert.

Die Diskussion über das Grundrecht der freien Meinungsäußerung und dessen Grenzen war ein wichtiger Bestandteil. Die Schülerinnen und Schüler lernten dabei, wie wichtig ein respektvoller Umgang miteinander ist und wie sie selbst zu einer positiven Schulkultur beitragen können.

Dieser Workshop war ein weiteres anschauliches Beispiel für das gelebte Leitbild der Schule: „Wir pflegen in unserer Schule in allen Bereichen des schulischen Lebens einen respektvollen Umgang miteinander.“

Ein weiteres wichtiges Thema wurde in den Workshops der siebten Klassen vom 27. bis 31. Januar behandelt: anti-rassistische Haltung und Empowerment. Hier wurde auf die unbewussten Vorurteile und Stereotype eingegangen, die jeder Mensch in sich trägt. Ziel war es, den Jugendlichen zu vermitteln, wie solche Denkmuster hinterfragt und durchbrochen werden können. In interaktiven Positionierungsspielen konnten sie ihre eigene Haltung reflektieren und ihre Bereitschaft zur Zivilcourage stärken.

Sozialwissenschaftslehrer Jens Auerbach hebt die Bedeutung dieser Workshops hervor: „Fächer wie Politik, Geschichte und Sozialwissenschaften sind essenziell, um jungen Menschen ein kritisches Bewusstsein für gesellschaftliche Strukturen und Mechanismen zu vermitteln. Gerade in Zeiten zunehmender Polarisierung ist es wichtig, dass Schülerinnen und Schüler lernen, demokratische Werte aktiv zu verteidigen und sich gegen Diskriminierung starkzumachen. Demokratiebildung kann und sollte in allen Fächern gelebt werden, um den Schülerinnen und Schülern ein umfassendes Verständnis für gesellschaftliche Verantwortung zu vermitteln.“

Auch diese drei Veranstaltungen zeigen, wie am KvGG Demokratiebildung in die Praxis umgesetzt wird. Die Schule leistet damit einen wichtigen Beitrag dazu, dass junge Menschen nicht nur Wissen über demokratische Werte erwerben, sondern diese auch im Alltag leben und anwenden können.

Die stellvertretende Schulleiterin Nicole Lücke betont: „Demokratiebildung ist ein zentraler Bestandteil unserer systematischen Schulentwicklung. Als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ setzen wir uns gemeinsam aktiv gegen jegliche Form von Diskriminierung ein und stehen für eine offene und vielfältige Gesellschaft. Es ist ermutigend zu sehen, dass sich auch unsere Schülerinnen und Schüler überzeugt und engagiert für diese Werte einsetzen.“

Mit diesen Veranstaltungen bekennt sich die Schulgemeinschaft einmal mehr zu ihrem Leitbild und setzt ein klares Zeichen für eine demokratische, offene und respektvolle Gesellschaft. Das KvGG bleibt damit ein Vorbild für gelebte Demokratie und gesellschaftliches Engagement.