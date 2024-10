Die Familie Berendsen ist auf vielen Märkten in der Region vertreten Dem Naturhof Kevelaer auf der Spur

/ von Geertje Wallasch

Anne Hernandez vertritt den Naturhof in Geldern. Foto: gee

Zur Arbeit des Naturhofs in Wetten gehört nicht nur, den landwirtschaftlichen Hof zu bewirtschaften. Familie Berendsen liegt besonders die Nachhaltigkeit ihres Tuns nahe, wie auch die Erhaltung des Coburger Fuchsschafs ihr am Herzen liegt. Um den Menschen dieses näher zu bringen, richten sie nicht nur Feste auf ihrem Hof aus, sondern haben Stände auf Märkten und Festen in der nahen und weiteren Umgebung.

So war es klar für die Familie, dass sie sich am ersten Gewerbefest im Gewerbegebiet Süd in Kevelaer beteiligt. Ein Teil ihres Teams vertrat den Naturhof in Geldern bei der Premierenveranstaltung ‚LandLebenSpaß. Einfach familiär‘.

Anne Hernandez sagte: „Hier war noch nicht alles aufgebaut, da kamen die Menschen schon.“ Die nahmen sich gleich auch den Flyer zum Apfelfest mit. Dieses findet am kommenden Sonntag, 6. Oktober, von 11 bis 17 Uhr auf dem Naturhof statt.

Wie bereits im vergangenen Jahr können bei der mobilen Saftpresse aus Uedem von eigenen Äpfeln und anderem Obst leckere Säfte gepresst werden. Auch die Falknerei Grieblinger ist wieder vor Ort. Kutschfahrten mit Kaltblutpferden sowie Ponyreiten sind für diesen Tag neben einigen anderen Angebote geplant. Und da Feiern hungrig macht, ist wie immer auch für das leibliche Wohl gesorgt. Auf dem Naturhof Kevelaer gibt es Bratwürste vom Grill, Pulled Lamb Burger und Leberkäs aus der Schäferei. Das Fleischangebot des Naturhofs ist durch die artge…