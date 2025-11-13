Delegation aus der Ukraine besucht den Kreis Kleve

Der Kreis Kleve empfängt erstmals eine Delegation aus seiner ukrainischen Partnerregion, dem Rajon („Kreis“) Podilsk. Vier Personen des Rajons aus der Region Odessa in der Südukraine besuchen den Niederrhein vom 16. bis 22. November 2025, um den deutschen Partnerkreis kennenzulernen und insbesondere, um Kontakte zu Wirtschaft und Verwaltung zu knüpfen.

Die so genannte „Solidaritätspartnerschaft“ zwischen dem Rajon Podilsk und dem Kreis Kleve ist aufgrund eines Kreistagsbeschlusses vom 28. November 2024 zustande gekommen. Die – ausschließlich digitale – Vertragsunterzeichnung der Partnerschaftsvereinbarung fand am 31. Januar 2025 statt. Jetzt steht das erste persönliche Treffen an. „Ich freue mich sehr, die Mitglieder der ukrainischen Delegation nun persönlich kennenzulernen und damit unsere Solidaritätspartnerschaft weiter mit Leben zu füllen“, sagt Landrat Christoph Gerwers. Auch auf der anderen Seite blickt man dem Treffen gespannt entgegen. Der Vorsitzende des Bezirksrates Podilsk, Mykola Sokolov, antwortete auf die Einladung: „Wir schätzen die Bemühungen des Kreises Kleve um den Aufbau einer langfristigen Partnerschaft sehr und freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Unterstützung der ukrainischen Gemeinden in dieser schwierigen Zeit und für Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit.“

Das Augenmerk des ersten persönlichen Treffens liegt im wirtschaftlichen und kommunalen Wissens- und Erfahrungsaustausch. Diese Themen sind auch die zentralen Inhalte der abgeschlossenen Partnerschaftsvereinbarung. Die ukrainische Delegation unternimmt Unternehmensbesuche mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve zu den Themen Energieversorgung, Erneuerbare Energien, Wasserstoff, nachhaltige Landnutzungssysteme sowie Wissensmanagement in der Kommunalverwaltung. Darüber hinaus nehmen die Gäste am Festakt „50 Jahre Kreis Kleve“ im Berufskolleg Kleve in Trägerschaft des Kreises Kleve teil und werden dort auch ein paar Worte an die Gäste richten.

Möglich ist der Austausch unter anderem auch durch die finanzielle Förderung durch die „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ aus Bonn, die im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Partnerschaften zwischen ukrainischen und deutschen Kommunen begleitet.