Sparkasse Rhein-Maas unterstützt erneut lebensrettende Ausstattung Defibrillatoren für Bürgerhäuser

/ von Michael Nicolas

Thomas Müller, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Rhein-Maas, überreichte symbolisch ein Gerät an Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und Vetretungen der Betreibervereine der Bürgerhäuser. Foto: nick

In Zusammenarbeit mit der Sparkasse Rhein-Maas setzt die Wallfahrtsstadt Kevelaer den Ausbau ihres Defibrillatoren-Netzwerks konsequent fort: Dank der vollständigen Finanzierung durch die Sparkasse können nun auch drei Kevelaerer Bürgerhäuser mit automatisierten externen Defibrillatoren (AED) ausgestattet werden, die bei plötzlichem Herzstillstand eine einfache und schnelle Erste Hilfe ermöglichen.

Über neue Geräte verfügen zukünftig das IBC Twisteden, der Knoase Saal Wetten sowie der Gemeinderaum in der Burg Kervenheim.

Die offizielle Übergabe der Geräte fand am vergangenen Donnerstag Uhr im IBC Twisteden statt. Thomas Müller, Mitglied des Vorstands der Sparkasse Rhein-Maas, überreicht die Defibrillatoren symbolisch an Bürgermeister Dr. Dominik Pichler sowie an die Vertretungen der jeweiligen Betreibervereine.

Im Anschluss wurden die Vertreterinnen und Vertreter der Träger im IBC Twisteden in die Bedienung der Geräte eingewiesen, damit diese jederzeit verfügungsbereit sind, wenn Veranstaltungen innerhalb oder außerhalb der Gebäude stattfinden.

„Wir möchten die lebenswichtige Ersthilfe in Kevelaer flächendeckend ermöglichen – deshalb freuen wir uns, dass wir mit der Ausstattung der drei Begegnungsräume einen weiteren wichtigen Baustein ergänzen können“, betont Thomas Müller. „Die Unterstützung für dieses Projekt ist für uns ein aktiver Beitrag zur Sicherheit der Menschen in…