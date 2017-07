Dechant Gregor Kauling wird neuer Wallfahrtsrektor in Kevelaer

Dechant Gregor Kauling, derzeit Pfarrer in St. Vincentius Dinslaken, wird Pfarrer und Wallfahrtsrektor im niederrheinischen Marienwallfahrtsort Kevelaer. Der 53-jährige Kauling wird damit Nachfolger von Rolf Lohmann, der am 8. Juli zum Bischof geweiht wurde und als Weihbischof für den Niederrhein zuständig sein wird.

Dechant Kauling wurde am 3. Juni 1964 in Haltern am See geboren. Nach dem Abitur schloss er zunächst ein ingenieurwissenschaftliches Studium der Stadtplanung an der RWTH Aachen ab. Zum Priester geweiht wurde Kauling 1999, zunächst war er dann eingesetzt in der Pfarrei St. Jakobus und St. Ludgerus in Ennigerloh, St. Mauritius (Enniger) und St. Margaretha (Ostenfelde). Noch im gleichen Jahr arbeitete er mit im Leitungsteam an der Internationalen Akademie für Evangelisation der Gemeinschaft Emmanuel in Altötting.

Im Jahr 2000 wurde Kauling Kaplan in Ahaus, St. Mariä Himmelfahrt, im folgenden Jahr Kaplan in St. Laurentius und St. Marien in der Seelsorgeeinheit Warendorf. 2003 wurde er Pfarrverwalter in St. Marien und Kooperator in St. Laurentius. Nach Dinslaken wechselte Kauling 2009 als Pfarrer in die Pfarrei Heilig Geist; 2011 wurde er von Bischof Dr. Felix Genn zum Dechanten im Dekanat Dinslaken bestellt. Im gleichen Jahr wurde er zusätzlich Pfarrer in Dinslaken St. Vincentius und ist seit 2012 Pfarrer der fusionierten Pfarrei St. Vincentius Dinslaken.

Die Übernahme der neuen Aufgabe als Wallfahrtsrektor in Kevelaer ist noch für das laufende Jahr geplant, der Termin wird voraussichtlich Mitte November sein.