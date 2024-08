Debeka trotzt Fachkräftemangel

Am 1. August begrüßte die Debeka, eine der größten Versicherungsgruppen in Deutschland, sechs neue Auszubildende und dual Studierende in Kevelaer. Aktuell bildet sie hier insgesamt 12 junge Menschen aus. Neben den Ausbildungsberufen besteht auch die Möglichkeit eines dualen Studiums. Mit dieser Vielfalt an Ausbildungsoptionen will das genossenschaftlich geprägte Unternehmen dem Fachkräftemangel trotzen: „Wir sind sehr stolz darauf, eine neue Generation von Talenten in unserer Gemeinschaft begrüßen zu dürfen. In Zeiten, in denen der Fachkräftemangel weite Teile der Wirtschaft belastet, setzen wir ein Zeichen für die Zukunft und investieren in die Ausbildung“, sagte Oliver Dietze, Geschäftsstellenleiter.