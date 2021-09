Debeka begrüßt neue Azubis

Am 1. September dieses Jahres starteten fünf Neu-Debekaner*innen in der Geschäftsstelle in Kevelaer ins Berufsleben. Für die genossenschaftlich geprägte Unternehmensgruppe ist dies nach wie vor ein besonderes Ereignis mit Tradition: „Gerade in solchen besonderen Zeiten ist es wichtig, das Füreinander zu stärken. Die neuen Azubis werden ab heute Teil einer starken Gemeinschaft – selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen“, sagte Geschäftsstellenleiter Oliver Dietze.