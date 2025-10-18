Deadly Dozen kommt nach Kevelaer

Kevelaer darf sich auf ein besonderes Sport-Event freuen: Gemeinsam holen die Athletic Area, die Leichtathletik-Abteilung des Kevelaerer SV und die Wallfahrtsstadt Kevelaer das „Deadly Dozen“ am 4. Juli 2026 erstmals an den Niederrhein.

Das Deadly Dozen ist ein international bekanntes Fitness- und Ausdauer-Event, das Athletinnen und Athleten in zwölf knallharten Disziplinen auf die Probe stellt – von Kraft über Schnelligkeit bis hin zu maximaler Ausdauer. Nur wer alles gibt, kann hier bestehen.

Bisher fand das Deadly Dozen ausschließlich in Städten wie Köln, Freiburg und Wiesbaden statt. „Umso stolzer sind wir, dass wir diese sportliche Herausforderung nun auch nach Kevelaer holen konnten“, erklären die Organisatoren.

Als offizieller Kooperationspartner bietet die Athletic Area spezielle Vorbereitungseinheiten an, damit sich Interessierte optimal auf den Wettkampf vorbereiten können. Wer dabei sein möchte, kann sich direkt bei der Athletic Area melden.

Tickets sind ab sofort erhältlich. Weitere Informationen und Anmeldung: www.deadlydozen.de und www.athletic-area.de.