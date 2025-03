Dave Welling verlässt die Wallfahrtsstadt

Der Rat der Stadt Bocholt hat in seiner jüngsten Sitzung Dave Welling mehrheitlich zum neuen Baudezernenten gewählt.

Dave Welling ist seit 2021 Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung und Bauordnung bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer. In dieser Zeit hat er in Kevelaer maßgeblich zur Weiterentwicklung und Umsetzung zahlreicher Bauprojekte beigetragen und seine fachliche Expertise an vielen Stellen eingebracht.

„Für Kevelaer, aber auch persönlich bedauere ich den Weggang von Herrn Welling sehr, da er in unserer Stadt viel bewegt hat und ein geschätzter und fähiger Fachbereichsleiter ist. Gleichzeitig kann ich ihn aber auch verstehen und freue mich für ihn, dass er bald in seiner Heimatstadt arbeiten wird“, so Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

Dave Welling betont, dass „es eine Entscheidung für Bocholt und meine Familie und nicht gegen Kevelaer ist. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, da ich mich in Kevelaer immer wohlgefühlt habe und meine Arbeit sehr gerne gemacht habe. Aber ich freue mich auch darauf, zukünftig meine Heimatstadt mitgestalten zu können.“

Der genaue Zeitpunkt des Wechsels steht derzeit noch nicht fest. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer will sich nun auf die Suche nach einem Nachfolger / einer Nachfolgerin für die Fachbereichsleitung machen und die Stelle zeitnah ausschreiben.