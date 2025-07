Dave Welling verlässt die Wallfahrtsstadt

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer verabschiedet ihren Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und Bauordnung. Dave Welling verlässt Kevelaer zum 30. Juni 2025 und wechselt in seine Heimatstadt Bocholt, wo er die wichtige Aufgabe des Baudezernenten übernehmen wird.

„Seit seinem Eintritt in die Stadtverwaltung Kevelaer zu Beginn des Jahres 2022 hat Welling maßgeblich zur Weiterentwicklung und Umsetzung zahlreicher Bauprojekte beigetragen“, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Mit seiner profunden Ausbildung als Raumplaner (TU Dortmund) und seiner umfassenden Berufserfahrung – unter anderem in Isselburg, Kalkar und Ibbenbüren – brachte er frischen Wind in die städtische Entwicklung.

Seine fachliche Expertise und sein Engagement haben nicht nur die Wallfahrtsstadt Kevelaer, sondern auch die Lebensqualität ihrer Bürgerinnen und Bürger nachhaltig verbessert. Besonders hervorzuheben ist sein Mitwirken bei der Stadtkernerneuerung, insbesondere der Neugestaltung des Peter-Plümpe-Platzes. Auch darüber hinaus hat er zahlreiche Impulse für die städtische Entwicklung gesetzt.

Ein weiterer zentraler Bestandteil seiner Arbeit war die Förderung nachhaltiger Mobilität und Klimaschutz. Herr Welling hat sich mit der Planung und Umsetzung von Verkehrskonzepten beschäftigt, die umweltfreundliche Mobilitätslösungen unterstützen. Gleichzeitig hat er Konzepte zur nachhaltigen Stadtentwicklung vorangetrieben, die den Klimaschutz in den Fokus stellen. Dadurch hat er dazu beigetragen, die Wallfahrtsstadt Kevelaer zukunftsfähig zu gestalten.“

Bürgermeister Dr. Dominik Pichler würdigte seine Verdienste: „Wir danken Dave Welling für seine wertvolle Arbeit und seinen Einsatz für unsere Stadt. Sein Engagement hat viele Projekte vorangetrieben und wird in Verwaltung und Bürgerschaft in bester Erinnerung bleiben. Für Kevelaer, aber auch persönlich, bedauere ich den Weggang von Dave Welling sehr. Uns verlässt nicht nur ein fachlich kompetenter Fachbereichsleiter und ein guter und verlässlicher Kollege, sondern auch ein toller Mensch“, so Bürgermeister Dr. Pichler.

Dave Welling selbst betont: „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, da ich mich in Kevelaer immer wohlgefühlt habe. Die Fahrzeiten werde ich aber nicht vermissen und ich freue mich auf die neuen Aufgaben und die einmalige Chance, meine Heimatstadt mitgestalten zu dürfen.“

Die Nachfolge von Dave Welling ist geregelt: Ab dem 1. Juli 2025 übernimmt Lukas Arntz die Leitung des Fachbereichs 2 – Stadtentwicklung und Bauordnung.