Dauerwelle kommt als Dankeschön

Mit der Rock- und Coverband „Dauerwelle“ holt der Kevelaerer Theaterverein 4c eine Größe der Deutschen Unterhaltungsbranche nach Kevelaer. Eigentlich war dieses Event bereits im Jahr 2020 geplant und sollte ein großes Dankeschön zum 30-jährigen Bestehen des Vereins an alle treuen Fans, Liebhaberinnen und Liebhaber der Neuen Deutschen Welle sein. Doch durch Corona musste diese Veranstaltung stets verschoben werden.

Immer wieder hatte der Verein es in der Vergangenheit geschafft, zu seinen Jubiläen öffentliche Veranstaltungen der Superlative zu kreieren und Künstler wie Mike Krüger zum 10-jährigen oder Dave Davis zum 25-jährigen Jubiläum nach Kevelaeer zu holen. Mit der Coverband „Dauerwelle“ aus dem Frankfurter Raum ist nun Spitzenmusik aus der legendären Zeit der Neuen Deutschen Welle garantiert und angesagt. Es erstaunt immer wieder, wie auch noch in der heutigen Zeit sowohl „Jung“ als auch „Alt“ auf die Musik der 70er -und 80er-Jahre abfahren.

Karten online oder in Kevelaer kaufen

Am Samstag, 22. Oktober 2022, um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr, ist es nun endlich soweit: Die Neue Deutsche Welle rockt das Bühnenhaus. Der Vorverkauf, Eintrittspreis 18 Euro, findet über die Stadtverwaltung Kevelaer (zzgl. 10% VVK-Gebühr), Lotto + Tabak Maria Villa an der Marktstraße 4 in Kevelaer und beim Kevelaerer Theaterverein (www.kevelaerer-theaterverein.de – Kontakt) statt.

Der Kevelaerer Theaterverein wird sich auf die zur Veranstaltung gültigen Corona-Schutzmaßnahmen einstellen. Sollten die Vorschriften es notwendig machen, wird ein Zelt zur aktuellen Testung errichtet.