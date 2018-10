Das Wohnstift St. Marien feierte das silberne Jubiläum

Eine bunt zusammengewürfelte Festgemeinde aus nah und fern fand sich am Vormittag des 10. Oktober zur Feier von 25 Jahren Wohnstift St. Marien ein. Die kleine Kapelle des Deutschordenstiftes war übervoll, als Prior Christoph Kehr OT gemeinsam mit Frater Karl OT und Pastor Gregor Kauling um 10 Uhr zur Festmesse einzog. Zahlreiche Bewohner, Angehörige, aktuelle und frühere Mitarbeiter, die im Haus tätigen Schwestern, die Familiaren des Deutschen Ordens sowie zahlreiche Ehrengäste bekamen in der Messe mit den Worten des Hoheliedes der Liebe aufgezeigt, was die Triebfeder aller Arbeit rund um die Pflege sein sollte: Das selbstlose Für-Andere-Dasein aus dem Geist christlicher Liebe. Aus Anlass des Jubiläums dankte Pater Christoph allen Mitarbeitern aus tiefstem Herzen für ihren täglichen Einsatz für die Bewohner. „Uns alle soll nur die Liebe tragen, in der wir uns auch selbst geborgen wissen dürfen“, schloss er seine Gedanken.

Eine bunt zusammengewürfelte Festgemeinde aus nah und fern fand sich am Vormittag des 10. Oktober zur Feier von 25 Jahren Wohnstift St. Marien ein. Die kleine Kapelle des Deutschordenstiftes war übervoll, als Prior Christoph Kehr OT gemeinsam mit Frater Karl OT und Pastor Gregor Kauling um 10 Uhr zur Festmesse einzog. Zahlreiche Bewohner, Angehörige, aktuelle und frühere Mitarbeiter, die im Haus tätigen Schwestern, die Familiaren des Deutschen Ordens sowie zahlreiche Ehrengäste bekamen in der Messe mit den Worten des Hoheliedes der Liebe aufgezeigt, was die Triebfeder aller Arbeit rund um die Pflege sein sollte: Das selbstlose Für-Andere-Dasein aus dem Geist christlicher Liebe. Aus Anlass des Jubiläums dankte Pater Christoph allen Mitarbeitern aus tiefstem Herzen für ihren täglichen Einsatz für die Bewohner. „Uns alle soll nur die Liebe tragen, in der wir uns auch selbst geborgen wissen dürfen“, schloss er seine Gedanken.

Im Anschluss ging es zum Empfang im Festsaal. Dort präsentierten Dr. Rainer Killich und Michaela Birkhoff mit Querflöte und Gitarre berührende Festklänge. Die Leiterin Christiane Hüls konnte gleich zu Beginn einen Ehrengast begrüßen, ohne den das Wohnstift nicht bestehen würde: Bauherr Werner Helmus. Anlässlich des Silberjubiläums stellte sie die Frage: Was sind schon 25 Jahre? Verglichen mit de…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.