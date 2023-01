Das tierische KeveLama ist da

Kinder aus Kevelaer dürfen sich über eine süße Neuerung bei kulturellen und touristischen Veranstaltungen und Aktionen des Kevelaer Marketing freuen: Das Team stellte nun nämlich das neue Kindermaskottchen „KeveLama“ vor.

Das „KeveLama“ wird in Zukunft mehrere Einsatzgebiete haben. Vor allem bei Kinderveranstaltungen wird es auf Print-Produkten und digitalen Werbematerialien zu finden sein. „Das KeveLama soll zukünftig kenntlich machen, welche Veranstaltungen besonders für unsere jüngeren Besucher geeignet sind“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Auch auf der touristischen Website wird es zum Einsatz kommen. Als Symbol wurde ein weißes Lama gewählt. Seine Heimatverbundenheit drückt das „KeveLama“ durch ein Halstuch mit dem Kevelaerer Fanlogo aus.

Der Grundgedanke eines eigenen Kindermaskottchens kam in der vergangenen Kultursaison auf. Laura van den Berg, Auszubildende als Veranstaltungskauffrau beim Kevelaer Marketing, entwickelte ein Konzept zur Idee: „Wir suchten nach einer weiteren Vermarktungsmöglichkeit für das beliebte KoBü-Flimmern. So entstand das KeveLama, das jetzt repräsentativ für alle Kinderveranstaltungen steht, als Azubi-Projekt.“ Der künstlerisch-kreative Mitarbeiter beim Kevelaer Marketing, Stefan Reudenbach, hat das „KeveLama“ gezeichnet und so eine digitale Form von dem neuen tierischen Favoriten erschaffen.

Auch kleine Kevelaer-Fans sollen sich in Zukunft mit passenden Kevelaer-Produkten im KeveLama-Look ausstatten können. Hierzu sind bereits kindgerechte Artikel in das Verkaufssortiment aufgenommen worden. Bereits jetzt können Magnete und Radiergummis mit KeveLama-Aufdruck in der Tourist Information erworben werden. Die Produkte sind in der Tourist Information, Peter-Plümpe-Platz 12, und im Webshop auf www.kevelaer-tourismus.de erhältlich. Zukünftig sollen weitere Produkte rund um das „KeveLama“ im Sortiment aufgenommen werden.