Vor 120 Jahren kam Peter Willems auf die Welt. Er machte sie ein Stück besser. Das soziale Gewissen der SPD

/ von Delia Evers

Peter Willems (2.v.r.) und Awo-Mitgründer Heinrich von Rissenbeck (r.) Anfang der 1980er Jahre bei einer SPD-Veranstaltung. Foto: Archiv Delia Evers

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Peter Willems

Mitte der 1950er Jahre stieß Peter Willems, geprägt durch sein gewerkschaftliches Engagement in der Weimarer Republik, zur SPD. Er, Heinrich van Rissenbeck und Maria Nissen setzten sich Ende Dezember 1967 das Ziel, einen Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt ins Leben zu rufen. Die Gründung der Awo gelang 1968. Im ersten Vorstand wirbelten Vorsitzender Paul Dietrich, Geschäftsführer und Kassierer Heinrich van Rissenbeck, Schriftführer Peter Willems und Beisitzerin Maria Nissen. Auf der Liste der Gründungsmitglieder standen auch Helmut Esters, Alfred Hermens, Theodor Verheyen und Karl Wehren.

Zeitweise, so heißt es im KB-Archiv, arbeiteten in den ersten Jahren die Vorstände von SPD und Awo praktisch in Personalunion. Die SPD schaffte über die Arbeiterwohlfahrt im CDU-geprägten Kevelaer ein Stück weit ihren gesellschaftlichen Durchbruch. Doch das dauerte noch ein bisschen …

Die Stadt Kevelaer gewährte zwar einen ersten Zuschuss von 300 Mark, blieb aber stur, als die Awo weitere Anträge stellte, um ihre so…