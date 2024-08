Das bunteste und schönste Wohlfühlfestival in NRW geht in die dritte Runde: Das „San Hejmo“ Festival ist das neueste Projekt von den kreativen Festivalprofis der Next Events Gruppe aus Weeze, die mit „PAROOKAVILLE“ bereits eines der wichtigsten Musik-Megaevents in Europa geschaffen haben.

Zur Premiere am 20. August 2022 startete das San Hejmo Festival eintägig ohne Camping. Nach einer erfolgreichen, ausverkauften ersten Festivalausgabe mit rund 25.000 Besucherinnen und Besuchern ging es 2023 weiter – und das noch größer: das Festival dehnte sich auf zwei Tage inklusive Camping aus und hielt die besten Live-Artists, faszinierende Street Art und inspirierende Projekte parat – abends verwandelte sich die Campsite mit den Lieblingsmenschen dann zur Homebase.

Und auch 2024 geht es mit einem vollem Showprogramm an zwei Tagen inklusive Camping weiter. San Hejmo bildet auch in diesem Festivalsommer am 16. und 17. August 2024 ein weiteres Highlight am Airport Weeze.

Mit kulinarischen Highlights und einzigartigen Workshops können sich die Besucherinnen und Besucher für ein Wochenende von der besonderen Atmosphäre verzaubern lassen, die San Hejmo zu einem Festival wie keinem anderen machen. Für die dritte Auflage am Airport steht mit Shirin David, Deichkind, Kontra K, Macklemore Giant Rooks, Milky Chance, Montez, Kamrad, Badmómzjay, Nico Santos, Becks, Ski Aggu u. v. m schon wieder ein beachtliches Line-Up auf der heißbegehrten MainStage.

Mehr musikalische Vielfalt verspricht auch diesen August die beliebte Partystage von San Hejmo – von Reggaeton & Latin Beats bis hin zu feinstem HipHop – heißt es u. a. mit Domiziana, Die Atzen, Eko Fresh, LOI, Drunken Masters, T-Low und Badchieff zwei Tage Party pur.

Fans der elektronischen Tanzmusik kommen mit der Electronic Stage u. a. mit Acts wie Shootingstar Bennett, Lari Luke, Topic, Felde le Grand, David Puentes, Tujamo, ESKEI83 u. v. m. auf ihre Kosten.

Neben den musikalischen Highlights wird zudem das liebevoll gestaltete Festivalgelände – mit rund einhundert Kunstwerken – wieder zum Herzstück von San Hejmo. Die Werke von rund dreißig Urban Art Künstlerinnen und Künstlern bilden dabei die riesige San Hejmo Open Air Gallery, die das künstlerische Flair angesagter Szeneviertel europäischer Metropolen versprüht.

‚Heiliges Zuhause‘

San Hejmo ist angelehnt an Esperanto und bedeutet übersetzt ‚Heiliges Zuhause‘. Die weltweite Plansprache Esperanto wurde im 19. Jahrhundert entwickelt, um losgelöst von Konventionen und Grenzen alle Menschen zu verbinden. San Hejmo ist für das Festival damit Name und Motto zugleich. Das Herzstück des Events ist ein ausgefeiltes Kreativkonzept, das weit über die bekannten Live-Musikfestivals hinausreicht. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein einzigartiger Ort voller Musik und positiver Vibes, an dem sie sich schlicht und ergreifend zuhause und wohlfühlen sollen.

Alle Informationen zum Festival

Veranstaltungsdaten: 16. und 17. August 2024, Airport Weeze

Musik-Genres: Pop, HipHop, Elektro und Partymusik auf einer eigens für San Hejmo designten Mainstage sowie mehreren Genre-Stages

Besucher und Besucherinnen:

2022 (Premiere): Sold out mit 25.000 Tages-Besucherinnen und Besuchern

2023: erstmalig zweitätig inkl. Camping mit 25.000 Besucherinnen und Besuchern pro Tag

2024: zweitägig inkl. Camping

Line-Up (Stand März 2024): Anaïs, Badmómzjay, Becks, Deichkind, Giant Rooks, Kamrad, Kontra K, Leoniden, Macklemore, Milky Chance, Montez, Nico Santos, Shirin David, Ski Aggu, uvm.

Tickets (Stand Juni 2024): Die Tickets werden in verschiedenen Phasen verkauft. Sobald eine Phase für eine Ticketkategorie ausverkauft ist, geht es in die nächste, preisintensivere Phase. Tickets können sofort oder in drei gleichen Raten bezahlt werden.

Tagesticket: ab 89,- Euro (Phase 3)

2-Day Ticket: ab 179,- Euro (Phase 3)

2-Day Ticket inkl. Camping: ab 209,- Euro (Phase 3)

VIP Ticket: ab 299,- Euro (Sold out!)