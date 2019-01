Das Sams von Paul Maar gehört mittlerweile zu den Klassikern der Kinderbuch-Figuren. Umso größer ist die Herausforderung, eine derartig bekannte Vorlage spannend und unterhaltsam für die Bühne umzusetzen. Nicht immer ist dies in der Vergangenheit gelungen, denn Kinder können ein ziemlich gnadenloses Publikum sein. Insofern kam es schon einem Abenteuer gleich, den Kinderbuchklassiker „Das Sams - eine Woche voller Samstage“ auf die Kevelaerer Bühne zu holen - zumal in einer Bearbeitung für lediglich drei SchauspielerInnen. Um es vorweg zu nehmen: Das „Regionentheater aus dem schwarzen Wald“ brillierte in dieser in vielfacher Hinsicht.