Das rote Sofa kehrt ins Gradierwerk zurück

Zum zweiten Mal verwandelt sich das Gradierwerk im Solegarten St. Jakob in eine ganz besondere Konzert-Location. Am Samstag, 21. September 2024, findet das „Sofa-Konzert“ mit sechs verschiedenen Live-Acts der Rockschule Hamminkeln statt. Von 18 bis 22 Uhr präsentieren die Künstlerinnen und Künstler auf einem roten Sofa mitten im Gradierwerk einige Songs. „Wir freuen uns auf einen entspannten Konzertabend mit einzigartigem Ambiente“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers kann die Veranstaltung für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei angeboten werden.

Abwechslungsreiches Musikprogramm im Gradierwerk: Die Künstlerinnen und Künstler der Rockschule Hamminkeln begeistern das Publikum mit Musik verschiedener Genres. Ob rockige Klänge, bekannte Pophits oder Jazz – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch in diesem Jahr können sich die Besucherinnen und Besucher auf Sarah Hübers, Siegerin der Castingshow „Dein Song 2021“ freuen. Weitere musikalische Darbietungen werden von den Künstlern Luna, Julika und „Menningmann“ präsentiert. Deutschen Rock gibt es vom Duo „Kaiser Franz“.

Leckere Getränke und Speisen zur Musik

Ob Bier vom Fass, Wein, Longdrinks oder Softdrinks – eine Vielfalt von kühlen Getränken wird in der Getränkedose „Matilda“ von Marco Launert angeboten. Außerdem sorgt das Basilikastuebchen mit einer Auswahl an leckeren Speisen für das leibliche Wohl.