Das Programm des Stadtfestes

Am Samstag, 2. August 2025, findet das Kevelaerer Stadtfest statt. Einen Einblick in das Programm und deren Akteure folgt hier:

Auf der Bühne

(Zeitliche Änderungen / Ergänzungen vorbehalten. Alle Angaben / Fotos: Veranstalter Inside Kevelaer e.V.)

11.00 Uhr Eröffnung durch Bürgermeister Dominik Pichler und Karin Raimondi

12.00-12.30 Uhr Farben der Ukraine

13.00-13.15 Uhr Dance Passion I

13.30-14.00 Uhr Faustkämpfer

14.15-14.45 Uhr KMGV

15.00- 16.30 Uhr Spass an de Freud

16.45-17.00 Uhr KSV Queens

17.15-18.15 Uhr Electric Vision Cleve

18.30-18.45 Uhr VfR Showgirls

19.00-20.30 Uhr Root 47

20.45-21.00 Uhr Dance Passion II

21.15 bis Ende Sound Flakes

Moderation Bühnenprogramm Heiko Nass.

DJ Mike Sleeves wird für Partystimmung zwischendurch sorgen.

Stadtfest Ende: 1.00 Uhr

Farben der Ukraine

Ukrainische Farben sind eine Gruppe ukrainischer Frauen und Familien, die durch den Krieg ihre Heimat verlassen mussten und heute in Kevelaer und Umgebung leben. Ein musikalischer Auftritt in ukrainischer Tracht, bei dem sowohl ukrainische als auch deutsche Lieder gesungen werden, als Zeichen der Dankbarkeit, Offenheit und Integration.

Kevelaerer Männer-Gesang-Verein

Am 7. Dezember 1896 bildete sich aus der Gesangsgruppe der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft ein eigenständiger Gesangverein, der sich den Namen „Sängerkreis Kevelaer“ gab. 1910 bildete sich aus dem Musikverein (Basilika-Kirchenchor) ein Gesangverein mit dem Namen „Männer-Gesang-Verein Kevelaer“. 1919 kam es zum Zusammenschluss des Sängerkreises mit dem Männer-Gesang-Verein Kevelaer. Seit 1920 trägt der Verein den Namen „Kevelaerer Männer-Gesang-Verein 1896 e.V.“ Der KMGV mit seinen ca. 60 aktiven Sängern ist eng mit seiner Heimatstadt verbunden und gilt als einer der ältesten Traditionsvereine Kevelaers.

Spass an de Freud

„Hallo“ oder „Tagestiet“, wie man es so oft am Niederrhein hört, „Spass an de Freud“, die einmalige Coverband, bietet Rock- und Pop-Songs, die

individuell interpretiert werden von „Red Churley“ und „René Jöres“ mit Texten in niederrheinischer Mundart. Mit „Kurt Bachelier“ am Bass, der mit seinen filigranen Sololäufen das Publikum zum Swingen bringt und „Christian Schwab“, die Groove- und Move-Maschine an den Drums, kommt die Party so richtig ins Rollen. Und wenn dann „De Jong is joot“ in bester Chuck-Berry-Marnier abgeht, mit „Günther Pomp“ an seiner Sologitarre und „Walter Krebs“ an seiner Bluesharp, kocht und wackelt der Saal. „Wir sind unterhaltend, amüsant, charmant und immer ist zu unseren Songs gut zu

tanzen“, so die Musiker.

KSV Queens

Cheerleading beim Kevelaerer Sportverein (KSV) – Kraft, Akrobatik und Teamgeist. Cheerleading ist weit mehr als nur Anfeuern – es ist eine anspruchsvolle und vielseitige Sportart, die Kraft, Ausdauer, Koordination und Teamgeist vereint.

Electric Visions Cleve

Wir möchten junge Musiker fördern, Rohdiamanten schleifen und auch erfahrenen Musikern und Menschen mit Handicap eine Plattform bieten, um Musik zu machen. „Wir schenken allen die gleiche Aufmerksamkeit.“ Verschiedene Musiker bei Electric Visions Cleve sind aktuell dabei, wie Sänger, Rapper, Schlagersänger, Menschen mit und ohne Handicap. André Müller und seine Frau Jessika Müller meinen es mit dem inklusiven Ansatz sehr ernst. „Wir arbeiten beispielsweise mit Autisten oder Menschen mit Lernschwäche zusammen – ohne den Druck, dass das Ergebnis perfekt

sein muss. Der Musiker oder die Musikerin muss sich wohlfühlen. Das zeichnet ‚Electric Visions Cleve‘ aus.“

VfR Showgirls

Ob Garde- oder Showtanz, die Mädchen des Kevelaerer Karnevalsvereins sind auf den Bühnen in ganz NRW daheim.

Root 47

Die neu gegründete Band Root47 bringt frischen Sound auf regionale Bühnen – und das mit einer starken Besetzung. Der Bandname ist eine Hommage an die gemeinsame Herkunft: „47“ steht für die Postleitzahl, „Root“ für die musikalischen Wurzeln der Mitglieder. Und die reichen tief: Sänger und Songwriter Jens Meivogel sowie Drummer Heiko Nass – beide bekannt durch die Band Anjens – haben sich mit Dieter te Voort (alias Sire John) und Peter Keller (Smoking Pete) zusammengeschlossen, die viele noch aus der legendären Coverband Flashback kennen. Verstärkt wird das Ensemble durch Willi Weber, der mit seiner Formation BuK bereits Erfolge feierte, und die brillante Bassistin Myriam van Elten, die mit Groove und Präzision für das musikalische Fundament sorgt. Root47 steht für handgemachten Rock und Pop mit Leidenschaft. Im Fokus: die Highlights der 70er und 80er – keine Funk-Experimente, sondern ehrlicher Sound, der das Publikum mitnimmt.

Sound.Flakes

Sound.Flakes sind bekannt für ihre mitreißenden Cover-Versionen von Rock- und Pop-Klassikern, eine abwechslungsreiche Setlist mit Hits von

Billy Idol, Falco, Nena und vielen mehr. Jeder Song ist eine Hommage an die größten Namen der Rockgeschichte, perfekt interpretiert von einer Band, die für ihre energiegeladenen Performances gefeiert wird. Sound.Flakes bietet eine Show voller Energie, Emotion und musikalischer Vielfalt. Egal, ob Gäste zu den harten Riffs von Rage Against the Machine headbangen, zu den eingängigen Melodien von Bon Jovi mitsingen oder die dynamischen Klänge von Green Day genießen – Sound.Flakes sorgt dafür, dass jeder Abend ein Erlebnis wird.