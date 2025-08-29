Umfrage des Kevelaerer Blattes zur Kommunalwahl 2025 Das Programm der SPD Kevelaer

/ von Lisa Schweren

Die SPD-Kandidaten Foto: SPD Kevelaer

Im Vorfeld der bevorstehenden Kommunalwahl am 14. September 2025 hat das Kevelaerer Blatt die zur Wahl zugelassenen politischen Parteien der Wallfahrtsstadt zu ihren Schwerpunkten und ihrem Wahlprogramm sowie zu wichtigen politischen Themen in Kevelaer befragt. Bis zum Wahlsonntag lesen Sie in ihrer Heimatzeitung die Antworten der Parteien, die auf die Umfrage reagiert haben.

Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD

Allgemein

Wo liegen die Schwerpunkte ihrer Arbeit fÃ¼r die kommende Wahlperiode?

Wir stehen vor groÃŸen Herausforderungen: die Gestaltung des Kurortes als ErgÃ¤nzung der Wallfahrt und die Sicherung der Gesundheitsversorgung! Die Frage des Krankenhausstandortes und der Ã¤rztlichen Versorgung wird neben Wohnen und FachkrÃ¤ftesicherung fÃ¼r Kevelaer entscheidend sein. Die finanzielle Lage der Stadt ist mehr als angespannt, daher fÃ¼hlen wir uns mit in der Verantwortung, alles zu Ã¼berprÃ¼fen und Einsparungen vorzuschlagen. Hierbei sollten alle Demokraten zusammenstehen.

StÃ¤dtebau

Die sÃ¼dliche Innenstadt (PostgelÃ¤nde, Roermonder Platz, Kauf-Center, Parkplatz, MarktstraÃŸe, Markt-Karree, Sparkassen-GebÃ¤ude) steht vor einem umfassenden Wandel. Wie sehen ihre PlÃ¤ne fÃ¼r dieses Areal aus?

Die Entscheidungen fÃ¼r die sÃ¼dliche Innenstadt sind fÃ¼r die Lebendigkeit der sÃ¼dlichen HauptstraÃŸe, des Peter-PlÃ¼mpe-Platzes und der sÃ¼dlichen BusmannstraÃâ€¦