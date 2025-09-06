Umfrage des Kevelaerer Blattes zur Kommunalwahl 2025 Das Programm der Linken

/ von Lisa Schweren

Wahlplakat der Linken. Auf den Listenplätzen in Kevelaer stehen: Christoph Rotthoff, Joy Marie Moors, Victoria Hüpen, Michael Backerra, Mario Krude, René Brahimi und Dustin Neumann Foto: KB

Im Vorfeld der bevorstehenden Kommunalwahl am 14. September 2025 hat das Kevelaerer Blatt diezur Wahl zugelassenen politischen Parteien der Wallfahrtsstadt zu ihren Schwerpunkten und ihrem Wahlprogramm, sowie zu wichtigen politischen Themen in Kevelaer befragt. Bis zum Wahlsonntag lesen Sie in ihrer Heimatzeitung die Antworten der Parteien, die auf die Umfrage reagiert haben.

Die Linke

Allgemein

Wo liegen die Schwerpunkte ihrer Arbeit für die kommende Wahlperiode?

In der kommenden Wahlperiode sieht Die Linke ihre Schwerpunkte in Kevelaer bei bezahlbarem Wohnen, bei sozialer Gerechtigkeit und bei einer nachhaltigen ökologischen Wende. Dazu gehören sichere Arbeitsplätze, faire Löhne, ein deutlicher Anstieg beim sozialen Wohnungsbau. Wir wollen einen funktionierenden und erweiterten ÖPNV, das Radwegenetz verbessern und Bürgerbeteiligung stärken. Der Klimaschutz muss sozial gerecht gestaltet werden, für ein solidarisches Kevelaer für alle.

Städtebau

Die südliche Innenstadt (Postgelände, Roermonder Platz, Kauf-Center, Parkplatz, Marktstraße, Markt-Karree, Sparkassen-Gebäude) steht vor einem umfassenden Wandel. Wie sehen ihre Pläne für dieses Areal aus?

Wir wollen die Menschen in Kevelaer aktiv in diesen Prozess einbeziehen – echte Bürgerbeteiligung und transparente Entscheidungen sind unverzichtbar für eine gel…