Umfrage des Kevelaerer Blattes zur Kommunalwahl 2025 Das Programm der Grünen Kevelaer

/ von Lisa Schweren

Henk van Mill (Listenplatz 6), Judith Erichlandwehr (Listenplatz 7), Katrin Geraths (Listenplatz 3), Nicole Ganss (Listenplatz 2), Romina Höhn (Listenplatz 1), Hannes Lipka (Listenplatz 4), Annika Selders (Listenplatz 5) und Emma Manten (Listenplatz 8) Foto: Die Grünen Kevelaer

Im Vorfeld der bevorstehenden Kommunalwahl am 14. September 2025 hat das Kevelaerer Blatt diezur Wahl zugelassenen politischen Parteien der Wallfahrtsstadt zu ihren Schwerpunkten und ihrem Wahlprogramm, sowie zu wichtigen politischen Themen in Kevelaer befragt. Bis zum Wahlsonntag lesen Sie in ihrer Heimatzeitung die Antworten der Parteien, die auf die Umfrage reagiert haben.

Die Grünen

Allgemein

Wo liegen die Schwerpunkte ihrer Arbeit für die kommende Wahlperiode?

Mehr sichere Fuß- und Radwege sowie Tempo-30-Zonen. Kevelaer zur Schwammstadt, Flächen entsiegeln, mehr Bäume pflanzen und Fassaden- und Dachbegrünung fördern. Ausbau von Kitaplätzen, flexible Betreuungszeiten schaffen, inklusive Bildung fördern. Inklusive Angebote, wohnortnahe Unterstützung und gleichberechtigter Zugang zu Bildung, Freizeit und gesellschaftlichem Leben. Neue Baugebiete sollen verbindlich 30 % geförderte Wohnungen enthalten – bezahlbar, barrierefrei und vielfältig.

Städtebau

Die südliche Innenstadt (Postgelände, Roermonder Platz, Kauf-Center, Parkplatz, Marktstraße, Markt-Karree, Sparkassen-Gebäude) steht vor einem umfassenden Wandel. Wie sehen ihre Pläne für dieses Areal aus?

Parkplatzangebot ist ausreichend, siehe Parkleitsystem. Kein Parkdeck vor dem Stadthotel. Postgelände: gut überlegen, was man dort schafft, was die Stad…