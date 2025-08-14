Umfrage des Kevelaerer Blattes zur Kommunalwahl 2025 Das Programm der FDP Kevelaer

/ von Michael Nicolas

Marie-Therese Konculic, Wahlkreis 9; Jens Auerbach, Wahlkreis 6; Felix Naber, Wahlkreis 14; Jan Itrich, Wahlkreis 15; Philipp Schmidt, Wahlkreis 8; Stefan Karmann, Wahlkreis 4; Ann-Kathrin Paap, Wahlkreis 17; Jonas van Hagen, Wahlkreis 5 (v.l.) Foto: FDP

Im Vorfeld der bevorstehenden Kommunalwahl am 14. September 2025 hat das Kevelaerer Blatt die zur Wahl zugelassenen politischen Parteien der Wallfahrtsstadt zu ihren Schwerpunkten und ihrem Wahlprogramm sowie zu wichtigen politischen Themen in Kevelaer befragt. Bis zum Wahlsonntag lesen Sie in ihrer Heimatzeitung die Antworten der Parteien, die auf die Umfrage reagiert haben.

Freie Demokratische Partei – FDP

Allgemein

Wo liegen die Schwerpunkte ihrer Arbeit für die kommende Wahlperiode?

Wir machen Kevelaer zukunftsfähig: familienfreundlich mit flexiblen und verlässlichen Betreuungsmöglichkeiten, digitale Schulen, lebendige Vereinen, moderne Feuerwehr, neue Impulse für die Wirtschaftskraft und Angebote für Touristen, Pilger und Bürger. Statt auf Prestigeprojekte und Ideologie setzen wir auf klare Prioritäten: für Bildung, Ehrenamt, Klimaschutz und solide Finanzen. Unser Ziel: ein lebendiges, modernes Kevelaer für alle Generationen. Unsere Zukunft beginnt jetzt – packen wir’s an!

Städtebau

Die südliche Innenstadt (Postgelände, Roermonder Platz, Kauf-Center, Parkplatz, Marktstraße, Markt-Karree, Sparkassen-Gebäude) steht vor einem umfassenden Wandel. Wie sehen ihre Pläne für dieses Areal aus?

Eine Idee für diesen Bereich fängt mit der Planung der Verkehre an. Die OW1 wird ändern, wie Besucher nach Kevelaer kommen. Das muss G…