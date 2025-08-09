Umfrage des Kevelaerer Blattes zur Kommunalwahl 2025 Das Programm der CDU Kevelaer

/ von Michael Nicolas

Das team der CDU Kevelaer. Foto: CDU

Im Vorfeld der bevorstehenden Kommunalwahl am 14. September 2025 hat das Kevelaerer Blatt die zur Wahl zugelassenen politischen Parteien der Wallfahrtsstadt zu ihren Schwerpunkten und ihrem Wahlprogramm sowie zu wichtigen politischen Themen in Kevelaer befragt. Bis zum Wahlsonntag lesen Sie in ihrer Heimatzeitung die Antworten der Parteien, die auf die Umfrage reagiert haben.

Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU

Allgemein

Wo liegen die Schwerpunkte ihrer Arbeit für die kommende Wahlperiode?

Die CDU setzt auf eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die Unternehmen pragmatisch und unbürokratisch unterstützt. Vereine und Ehrenamt sind uns als Gemeinschaft wichtig. Bürgerservice soll ohne Termin möglich sein, Parkautomaten benutzerfreundlich. Sicherheit und Aufenthaltsqualität für Jung und Alt haben hohe Priorität. Gleichzeitig streben wir eine solide Haushaltskonsolidierung für eine stabile finanzielle Zukunft Kevelaers an.

Städtebau

Die südliche Innenstadt (Postgelände, Roermonder Platz, Kauf-Center, Parkplatz, Marktstraße, Markt-Karree, Sparkassen-Gebäude) steht vor einem umfassenden Wandel. Wie sehen ihre Pläne für dieses Areal aus?

Die CDU sieht die südliche Innenstadt als Filetstück Kevelaers. Wir setzen uns für die Wiederbelebung der Marktstraße durch den Bau des Markt-Karrees ein. Ein Parkdeck soll Anwohner, Verwaltung und Gäste en…