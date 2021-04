Das Problem sind die Eigentümer

Würde man eine Liste aufstellen, wo überall in Kevelaer Wohnungen und potentielle Wohnfläche leerstehen, unvermietet und vom Grunde her geeignet für Gewerbliches und für Wohnen sind – diese Liste würde glatt eine ganze Seite des KB füllen. Ich lade Sie ein: schauen Sie mal in Kevelaer ganz bewußt auf Grundstücke und Häuser – wie oft stellen Sie fest: Leerstand…. Verwahrlosung… Seit wie langer Zeit eigentlich schon ? Kevelaer hat keinen Mangel an Wohnraum – Kevelaer hat ein echtes und langanhaltendes Problem mit Leerstand und der Nicht-Bereitschaft der Hauseigentümer, zu vermieten!

Als nächstes: „Fläche“. Schauen Sie sich mal in der Stadt um, in welch verschwenderischer Weise wertvollste Innenstadtflächen städtebaulich verramscht werden mit Parkplätzen: Antwerpener Platz, hinter der Volksbank, Bleichstraße, Europaplatz – die Liste an Liegenschaften ist lang und die damit verbundene Fläche ganz erheblich. Weshalb werden diese Flächen – großenteils in bester Lage befindlich – nicht sinnvoll bebaut ? Warum können nicht Wohnungen über den Autos entstehen ? Weshalb muß auf jede Gebäudefläche (siehe auch Lindenstraße/ B 9) ein ebenso großer Flächenverbrauch durch Parkplätze entstehen, anstatt diese (siehe „Kaufland“ in Goch und Geldern) wirklich flächensparend unterzubringen ? Markieren Sie alle solche Flächen auf Kevelaers Stadtplan gelb – dann springt es Ihnen förmlich entgegen: Kevelaer ist von der Stadtentwicklung her partiell in keinem guten Zustand, verfügt eigentlich über umfangreiche Ressourcen im Stadtinneren, die nur genutzt werden müßten. Im Außenbereich immerfort Natur- und Landwirtschaftsfläche zuzubauen, ist nicht Ausdruck nachhaltiger, verantwortbarer Politik.

Wenn Sie Hauseigentümer sind und das Haus im Inneren verwahrlost – bauen Sie dann an oder räumen Sie einfach mal auf ? Für Kevelaer ist eine Strategie kluger und nachhaltiger Stadtentwicklung sehr zu wünschen!

Eckehard Lüdke