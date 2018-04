Mit drei symbolischen Hammerschlägen und den in drei Sprachen Deutsch, Lateinisch und Niederländisch gesprochenen Worten „Öffnet die Tore eures Herzens Christus, dem Erlöser“ öffnet der Bischof von Aachen, Dr. Helmut Dieser, am Dienstag, 1. Mai, unmittelbar vor dem um 10 Uhr beginnenden Pontifikalamt das Pilgerportal der Marienbasilika.

Der Bischof eröffnet damit symbolisch die Wallfahrtszeit in der Marienstadt, die in diesem Jahr unter dem Leitgedanken „Suche Frieden!“ stehen wird. Damit wird, so wie in allen Wallfahrtsorten der nordwestdeutschen Diözesen, das hochaktuelle Motto des Katholikentags in Münster aufgegriffen. Nach der Öffnung des Pilgerportals wird in der großen Wallfahrtskirche das festliche Pontifikalamt gefeiert. Chor und Bläserensemble der Basilikamusik werden die Eucharistiefeier unter der Leitung von Chordirektor Romano Giefer mit der „Missa pro pace“ von Christian Matthias Heiß musikalisch gestalten.

Im Anschluss an das Pontifikalamt wird der Rektor der Kevelaer-Wallfahrt, Domkapitular Gregor Kauling, die Pilger im Forum Pax Christi begrüßen. Der erste Tag der Kevelaerer Wallfahrtszeit ist alljährlich auch der Pilgertag von zahlreichen Kolpingsfamilien aus ganz NRW und darüber hinaus. Im Rahmen des folgenden Wortgottesdienstes wird Bischof Dieser die Predigt zur Wallfahrtseröffnung halten.

Um 15 Uhr wird am 1. Mai die erste Pilgerandacht der neuen Wallfahrtszeit in der Basilika gefeiert. Zum feierlichen Abschluss des ersten Wallfahrtstages des Jahres beginnt um 16.30 Uhr in der Basilika ein Orgelkonzert mit Danny Wilke, Mühlhausen.

In der Wallfahrtszeit 2018 gibt es in Kevelaer tägliche, von der Wallfahrtsleitung gestaltete Gottesdienste für alle Pilgergruppen, wie das feierliche Pilgeramt mit Predigt um 10 Uhr in der Basilika, die Pilgermesse um 11.30 Uhr in der Kerzenkapelle, die Pilgerandacht mit Predigt um 15 Uhr in der Basilika sowie das Marienlob um 18 Uhr in der Kerzenkapelle.

Pilgergruppen, die mit einem Priester zur Wallfahrt kommen, können nach Absprache mit der Wallfahrtsleitung auch künftig außerhalb dieser festen Zeiten eigene Gottesdienste in einer der Kevelaerer Kirchen feiern.

Nähere Informationen erteilt die Wallfahrtsleitung im Priesterhaus, Kapellenplatz 35, unter Telefon: 02832/93380, Fax: 02832/9338111, E-Mail: info@wallfahrt-kevelaer.de. Aktuelle Informationen rund um die Wallfahrt finden sich in den Sprachen Deutsch, Niederländisch und Englisch unter www.wallfahrt-kevelaer.de