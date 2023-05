Das neue Kulturprogramm ist da

Sieben Theaterstücke aus den unterschiedlichsten Genres, vier Stücke der Reihe „Puppenspiel 18+“, sieben Aufführungen und Aktionen in der Reihe „Kultur für Kinder“ und drei besondere „Konzerte & Shows“ beinhaltet das neue Kevelaerer Kulturprogramm von September 2023 bis April 2024.

Eine bunte Mischung aus Lustspiel, Krimi und Co. findet sich in der Theater-Spielzeit 2023/2024 im neuen Kulturprogramm der Stadt Kevelaer. Den Beginn der Reihe macht das Lustspiel „Oma wird verkauft“, eine Produktion der „Komödie am Altstadtmarkt“, am 18. September 2023: Was tun, wenn die Rente der Oma die Familie und das Bestattungsinstitut über Wasser hält und Oma plötzlich verstirbt? Richtig, einfach so tun, als wäre Oma noch am Leben, sich als sie ausgeben und 75.000 Euro für den Verkauf an einen Konkurrenzunternehmer verdienen.

“Furor”

Das zeitgenössische Stück „Furor“ in einer Inszenierung des Westfälischen Landestheaters folgt am 18. Oktober 2023: Ein Schlagabtausch mit Erpressung und Eskalation zwischen einem aufstrebenden Politiker und einem unter Drogeneinfluss stehenden Jungen, den er bei einem tragischen Unfall angefahren hat, steht bevor.

Am 22. November 2023 führen die Theatergastspiele Fürth mit dem Stück „Im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt“ in die Alpen und lassen Kommissar Hubertus Jennerwein, bekannt aus der Buchreihe von Jörg Maurer und TV-Verfilmungen, erstmals im Theater ermitteln.

Die ergreifende Geschichte des Deutsch-Singhalesen Saliya Kahawatte zeigt im neuen Jahr am 29. Januar 2024, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben: „Mein Blind Date mit dem Leben“ – eine Produktion des „a.gon Theater“ – regt zum Nachdenken an und zeigt gleichzeitig eine Geschichte zum Schmunzeln.

1970 flimmerte das „Tatort“-Fadenkreuz das erste Mal über die Bildschirme und nur ein Jahr später erschien „Polizeiruf 110“ im deutschen Fernsehen. Am 26. Februar 2024 zeigt das Landestheater Detmold eine Mischung der beiden Kult-Serien auf der Kevelaerer Bühne.

“Rent a friend”

Am 25. März 2024 sind Bürger Lars Dietrich, Torsten Münchow, Caroline Beil und Martina Dähne zu Gast in Kevelaer und bringen mit der Produktion „Rent a friend“ des Tourneetheaters Thespiskarren das Publikum zum Lachen.

Den Abschluss der Theater-Spielzeit macht am 23. April 2024 die Komödie „Das Haus“ von Brian Parks, eine Produktion der Burghofbühne Dinslaken.

Alle Stücke finden im Konzert- und Bühnenhaus statt; Beginn ist immer um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.