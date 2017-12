Kevelaer. Esel, Kälbchen und Schafe, dazu ein Stall, Maria und Josef, Hirten, Engel und drei Könige – das alles mit lebendigen Tieren und von echten Menschen dargestellt, dazu eine kleine Puppe, die in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt, und ein Sänger, der die Situation in feierlich vorgetragenen Liedern beschreibt, fertig ist das Krippenspiel, das jedes Jahr wieder zahlreiche Menschen zur Advendszeit ins Forum Pax Christi zieht.