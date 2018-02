Frühschichten in der Fastenzeit bietet die Pfarrgemeinde St. Marien im Petrus-Canisius-Haus an jedem Mittwoch bis vor die Karwoche an. Hierbei wird jeweils einer der fünf Sinne in den Fokus gebracht. Nachdem zuletzt der Tastsinn und die Geschichte von der Sünderin, die Jesus die Füße salbte und sie mit ihrem Haar trocknete, bearbeitet wurde, ging es in dieser Woche um da…



Frühschichten in der Fastenzeit bietet die Pfarrgemeinde St. Marien im Petrus-Canisius-Haus an jedem Mittwoch bis vor die Karwoche an. Hierbei wird jeweils einer der fünf Sinne in den Fokus gebracht. Nachdem zuletzt der Tastsinn und die Geschichte von der Sünderin, die Jesus die Füße salbte und sie mit ihrem Haar trocknete, bearbeitet wurde, ging es in dieser Woche um das Schmecken: das Leben „aus-kosten“, so wie dies Jesus getan hat.

Im Johannesevangelium 2,1-11 ist in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana beschrieben, wie Jesus gefeiert hat. Nicht umsonst berichtet das erste Wunder im Evangelium, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt, von einem feiernden Jesus. Viktor Fischer Emmerich wies darauf hin, dass „Jesus zu seiner Zeit als Fresser und Säufer, als Prophet der Gastmähler angesehen war. Jesus war kei…

