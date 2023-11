Das Lametta-Abo

Das neue „Lametta-Abo“ ist ab November in Kevelaer erhältlich. Das Abonnement enthält alle vier Theaterstücke der Kultursaison 2023/2024, die nach Weihnachten aufgeführt werden. Das Abonnement gibt es für 35, 45 oder 55 Euro in der Tourist Information oder im Infogebäude im Solegarten St. Jakob. Auch telefonisch kann das Abo bestellt werden unter 02832 122-151 oder per E-Mail an kultur@kevelaer.de.

„Mit diesem besonderen Angebot wollen wir noch mehr Besucher für das Kulturprogramm begeistern. Das Abonnement bietet sich perfekt als Weihnachtsgeschenk an“, sagt Hendrik Görtz, Leiter Kultur.

Das erste der vier Stücke ist „Mein Blind Date mit dem Leben“ am 29. Januar 2024. Es zeigt die mitreißende Geschichte eines 15-jährigen Jungen, welcher erblindet, dennoch sein Abitur schafft und sogar einen Ausbildungsplatz in der Gastronomie erhält – und das alles ohne ein Wort über seine Krankheit zu verlieren. Darauf folgt am 26. Februar 2024 „Tatort 110 – zwei Krimi-Serien auf der Spur“. Dieses Theaterstück befasst sich mit den zwei ältesten und beliebtesten Krimi-Serien Deutschlands.

Am 25. März 2024 wird das Theaterstück „Rent a friend“ mit Caroline Beil, Alessija Lause, Bürger Lars Dietrich und Torsten Münchow aufgeführt. In der Komödie wird das Improvisationsvermögen des Protagonisten Gabriel auf die Probe gestellt, der eigentlich für einen Kindergeburtstag gebucht war, jetzt jedoch, aufgrund eines Fehlers, als Schwiegersohn einer knallharten Geschäftsfrau auftreten muss.

Das letzte Stück der Spielzeit, „Das Haus“, wird am 23. April 2024 aufgeführt. In der Komödie möchte ein älteres Pärchen schweren Herzens sein Haus verkaufen. Zunächst scheinen die perfekten Käufer gefunden zu sein, ein junges Pärchen ohne Kinder. Doch dieser Eindruck täuscht. Es folgt eine lustvolle Schlacht der Beschimpfungen, Drohungen und schließlich sogar slapstickartige Handgreiflichkeiten.