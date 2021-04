Kevelaerer Gymnasium nimmt an der Sparda-Spendenwahl teil Das KvGG braucht Stimmen

Derzeit befindet sich das KvGG in seiner Kategorie auf Platz 1. Foto: Screenshot

Für die Zeit während und nach Corona wollen Lehrkräfte ihren Schüler*innen so viele Möglichkeiten zum Kreativen Lernen und Gestalten verschaffen, wie es geht. Das war für drei Lehrkräfte des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums – Nicole Lücke, Jens Auerbach und Dominika Blomberg – die Motivation, ihre Schule bei der „Sparda-Spendenwahl“ anzumelden.

„Wir sind das erste Mal mit dabei“, sagte Lücke und erläuterte gegenüber dem KB die Idee des Wettbewerbs: „Es kommt darauf an, dass sich viele Menschen für eine Schule engagieren und für sie im Netz voten. Da werden dann Projekte gefördert, die unter dem Motto ‚Gemeinsam digital wachsen und lernen‘ laufen. Insgesamt werden 400.000 Euro an 200 Schulen ausgegeben, um solche Maßnahmen zu unterstützen. „Der Wettbewerb ist dabei in verschiedene Kategorien aufgeteilt – für kleine, mittlere und große Schulen.“

Das KvGG fällt in die mittlere Kategorie. Jede Schule bewirbt sich dabei mit einem eigenständigen Projekt, das vor Ort verwirklicht werden soll. „Unser Projekt ist ein MediaLab“, erklärt die Lehrerin für Deutsch, Niederländisch und Katholische Religion, was es damit auf sich hat: „In der letzten Zeit sind bei uns viele Projekte gestartet, die sich um das Thema ‚Film‘ drehen. Da …