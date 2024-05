Das Kulturerbe lebt auf

Niemals hätten die Organisatoren der diesjährigen ersten Drehorgelwallfahrt, die vom 31. Mai bis 2. Juni 2024 in Kevelaer stattfindet, mit einer solchen Resonanz gerechnet. Schon im vergangenen Jahr begeisterten einige wenige Drehorgel-Spieler bereits mehr als 1.000 Gäste bei den kostenlosen Konzerten (das KB berichtete). In diesem Jahr werden deutlich mehr Spieler erwartet. Bereits mehr als 40 Drehorgel-Spieler und -Spielerinnen aus ganz Deutschland, Belgien, Großbritannien und der Schweiz haben nach Angaben der Veranstalter ihre Teilnahme an dieser ersten Wallfahrt zugesagt.

Aufgrund dieses großen Erfolgs entschieden die Initiatoren, das Kevelaerer Ehepaar Heike und Johannes Rath, in diesem Jahr die erste Drehorgelwallfahrt mit Unterstützung der Wallfahrtsstadt Kevelaer, der Wallfahrtsgemeinde St. Marien und des Orgelbauvereins durchzuführen.

„Das Kulturerbe Drehorgel wird in Kevelaer also aufleben“, erklären die Initiatoren. Seit 2017 sind Drehorgeln und ihre Musik durch UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. „Die Stadt wird in historische Klänge gehüllt, Nostalgie und Tradition werden wiederbelebt. Staunende Kinderaugen, viele, zu Tränen gerührte Menschen und mitsingendes Publikum werden auch dieses Jahr erwartet, sicherlich noch viel mehr als im letzten Jahr“, so die Raths.

Einige Höhepunkte der Veranstaltung sind:

– Das Mitsingkonzert zum Auftakt der Veranstaltung am Freitagabend in Pastors Garten (bis zu 800 Gäste).

– Die Drehorgelwallfahrt am Samstagvormittag mit Segnung der Pilger und Pilgerinnen.

– Ein Drehorgelkonzert zentral im Forum Pax Christi am Samstagnachmittag (bis zu 600 Gäste).

– Die Premiere einer Drehorgel-Version von Heinrich Heines Gedicht “Wallfahrt nach Kevlaar” zu seinem 200. Jubiläum.

– Das geplante außergewöhnliche Benefizkonzert in der Marienbasilika am Sonntag (etwa 800 Gäste) mit einem Duett zwischen Kirchenorgel, gespielt von Elmar Lehnen, und Drehorgel, gespielt von Johannes Rath aus Kevelaer. Eine Premiere in diesem Zusammenspiel.

Die gesamte Veranstaltung ist, über das gesamte Wochenende, kostenfrei. Freiwillige Spenden gehen, nach Deckung aller Kosten, dem Orgelbauverein für den weiteren Erhalt der Orgeln am Kapellenplatz zu. Im vergangenen Jahr konnte mit den Einnahmen ein bis dahin fehlendes Register der Seifertorgel finanziert werden. Am Sonntagvormittag werden einige der Drehorgelspieler und -spielerinnen verschiedene Pflegeheime besuchen und den Seniorinnen und Senioren mit ihren Instrumenten ein wenig Kurzweil und Freude bringen. Außerdem ist dieser Sonntag ein verkaufsoffener Sonntag mit wahrscheinlich wieder mehreren Tausend Besuchern.

Mit Unterstützung der Wallfahrtsstadt Kevelaer haben die Initiatoren ein Programmheft für die erste Kevelaerer Drehorgelwallfahrt herausgegeben.