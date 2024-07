Das KeveLama lädt ein

Seit drei Wochen ist der Mittwoch-Vormittag Kinotag in Kevelaer im Konzert- und Bühnenhaus und der Öffentlichen Begegnungsstätte. Auch in diesen Sommerferien werden wieder Filme für die jungen Besucher um 10.30 Uhr beim „KoBü-Flimmern“ gezeigt.

In den vergangenen Wochen wurde bereits zwei freche Zwillingsmädchen bestaunt, mit einer jungen Häsin mitgefiebert und ein Verbrechen aufgedeckt. Für die passende Kinoatmosphäre sorgt die „Wundertüte“ mit Popcorn, einem Getränk sowie einer kleinen Überraschung. Auch in den kommenden Wochen am 31. Juli, am 7. August sowie am 14. August 2024 können sich Kinofans auf spannende und lustige Filme freuen.

Chaos der Emotionen

Am 31. Juli erleben die Zuschauer eine Reise in die Welt der Emotionen und werden Zeugen, wie diese in Rileys Kopf verrücktspielen, als „Freude“ und „Kummer“ plötzlich verschwinden. Werden „Angst“, „Wut“ und „Ekel“ es schaffen, das Chaos zu bewältigen?

Die drei Freundinnen Kim, Marie und Franzi nehmen an einem Theaterprojekt teil, als plötzlich seltsame Dinge geschehen. Als eine Drohbotschaft auf dem Spiegel erscheint, müssen sie ihre Detektivfähigkeiten unter Beweis stellen. Ob sie es schaffen, den Fall zu lösen, zeigt sich am 7. August.

Bürgermeister Besserwisser stiftet Chaos in der Abenteuerstadt. Das Team rund um Ryder muss eingreifen und begibt sich zusammen mit Dackelmädchen Liberty auf große Mission, um die Bürger zu retten. Das Abenteuer der schlauen Vierbeiner wird am 14. August gezeigt.

Eintrittskarten inklusive „Wundertüte“ sind unter www.kevelaer-marketing.de sowie in der Tourist Information im Rathaus und im Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob für 5 Euro erhältlich.

Darin sind Popcorn, ein Getränk und eine kleine Überraschung enthalten. Ab dem zweiten Besuch kann auch eine einfache Eintrittskarte für 1 Euro ohne „Wundertüte“ erworben werden. Diese ist auch für Gruppen ab zehn Personen erhältlich.

Die Filmtitel dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden, können aber in der Tourist Information unter der Telefonnummer 02832 122-991 erfragt werden.