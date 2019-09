Das KB schickt die Leser in den Schlamm

Haben die Mud Masters am Airport Weeze bislang sechsmal in Folge im Mai stattgefunden, müssen sich die Teilnehmer ab sofort umstellen. Denn die nächste Ausgabe des weltweit größten Hindernisrennens folgt am Wochenende vom 28. und 29. September.

„Die Nutzung des Geländes für die Mud Masters im Monat September ist entsprechend der Empfehlung der Ökologen besser für die geplante Renaturierung einiger Geländeareale. Wir haben daher gemeinsam mit unseren Partnern beschlossen, das Event ab sofort in den Spätsommer zu verlegen“, erklärt Veranstalter André Skwortsow und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Vielleicht ist das ein oder andere Wasserhindernis dann auch etwas wärmer.“

Seit 2012 finden die Mud Masters-Hindernisläufe in Deutschland und den Niederlanden statt. Bei der Organisation lassen sich die Veranstalter, allesamt ausgebildet beim Königlichen Marine-Korps der Niederlande, von echten militärischen Trainings-Parcours inspirieren. Nach einem ersten Rennen in Haarlemmermeer kamen Biddinghuizen, der Airport Weeze und Scheveningen als weitere Austragungsorte hinzu. Zusammen bilden sie die größte Obstacle Run-Serie der Welt. Insgesamt nehmen jährlich rund 60.000 Läufer an den verschiedenen Mud Masters-Hindernisläufen teil.

Für beide Veranstaltungstage Ende September sind über alle Distanzen Tickets online unter www.mudmasters.de erhältlich. Wie im Mai können die Teilnehmer über sechs, zwölf, 18 oder 42 Kilometer an den Start gehen. Am Sonntag haben im Rahmen der „Family Edition“ auch Kinder ab sechs Jahren die Gelegenheit, sich in den Schlamm zu stürzen. Hier stehen drei und fünf Kilometer als Distanzen zur Auswahl.

So kann man gewinnen

Das KB möchte seine Leser gerne in den Schlamm schicken und hat deshalb einige Karten geordert. Wir verlosen 1×2 Tickets sowie ein Familienticket. Einfach unter dem Stichwort „Mud Masters“ eine Karte an die KB-Redaktion, Johannesstraße 11, in 47623 Kevelaer oder email: redaktion@kevelaerer-blatt.de schicken (bitte mit Angabe der Adresse). Einsendeschluss ist der 16. September, 24 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.