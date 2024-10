Das Jugendamt Kevelaer informiert über Kita-Regelungen

Das Jugendamt Kevelaer informiert über die gesetzliche Regelung für die Anmeldung in der Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen in Kevelaer sowie in der Spielgruppe Vergissmeinnicht Kevelaer.

Die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes in Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege setzt grundsätzlich voraus, dass Eltern dem Jugendamt spätestens sechs Monate vor Inanspruchnahme den für Ihr Kind gewünschten Betreuungsbedarf, den Betreuungsumfang und die Betreuungsart anzuzeigen haben. Die Bedarfsanzeige ist elektronisch über das Bedarf- und Anmeldeverfahren „KITA-ONLINE“ oder „TPF-ONLINE“ (Tagespflege) des Jugendamtes der Wallfahrtsstadt Kevelaer abzugeben und dient der Ermittlung des Gesamtbedarfs. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer verwendet das Tool KITA-ONLINE bzw. TPF-ONLINE und bietet so Eltern die Möglichkeit, sich bequem von zu Hause aus über die verschiedenen Kevelaerer Kindertageseinrichtungen bzw. Kindertagespflegepersonen zu informieren oder gezielt nach Betreuungsmöglichkeiten im näheren Umfeld zu suchen. Die Bedarfsmeldung über KITA-ONLINE nimmt dabei nur wenige Schritte in Anspruch: Die favorisierte KITA auswählen, Zweit-und Dritt-Wunsch angeben, Bedarfsmeldeformular ausfüllen, abschicken und dann den Link in der Rückmeldung bestätigen. Ohne Bestätigung des Links verfällt die Bedarfsmeldung. Ein Betreuungsplatz kann und wird nur vergeben werden, wenn neben der Bedarfsmeldung über KITA- ONLINE eine persönliche Vorstellung in der KITA erfolgt ist.

Bei der Bedarfsmeldung über TPF-ONLINE für die Kindertagespflege kann vorab eine Fachberatung bei Frau Schoofs oder Frau Trötschkes in Anspruch genommen werden. Auch hier geht die Bedarfsmeldung schnell: Die favorisierte Kindertagespflegeperson auswählen, Bedarfsmeldeformular ausfüllen und über den Link in der Rückmeldung bestätigen. Hier gilt ebenfalls: Ein Betreuungsplatz kann und wird nur vergeben werden, wenn neben der Bedarfsmeldung eine persönliche Kontaktaufnahme mit der Kindertagespflegeperson erfolgt ist.

Damit die Bedarfsmeldung bei der Kindergartenbedarfsplanung 2025/2026 – also für das am 1. August 2025 beginnende Kinder-gartenjahr – berücksichtigt werden kann, sollte diese spätestens bis zum 20. Dezember 2024 über „KITA- ONLINE“ erfasst werden.

Wichtig: Eltern, die schon eine Bedarfsanzeige abgegeben haben, haben zeitnah die Möglichkeit, ihre KITA-ONLINE-Bedarfsmeldung über das neu eingerichtete „Eltern-LogIn“ jederzeit einzusehen und Änderungen vorzunehmen. Bereits in KITA-ONLINE eingestellte Bedarfsanzeigen müssen für das Kindergartenjahr 2025/26 (Beginn: 01.08.2025) aktualisiert werden.

Weitere Informationen zu dem neuen Bedarfsmelde- und Anmeldeverfahren sind auch auf der Homepage der Wallfahrtsstadt Kevelaer oder über den ausgewiesenen QR-Code zu finden. Eltern, denen die Online-Anmeldung zu Hause nicht möglich ist, können diese auch während des Anmeldegesprächs in der Kindertageseinrichtung gemeinsam mit den Leitungen der Kindertageseinrichtung durchführen. Bei grundsätzlichen Fragen zum Online-Verfahren werden Eltern gebeten, sich mit den Kolleginnen des Jugendamtes, Frau Jung (02832-122-604, KITA-Online), Frau Schoofs (02832-122-602, TPF-Online) oder Frau Trötschkes (02832-122-626, TPF-Online) in Verbindung zu setzen.

Der Termin zur persönlichen Anmeldung soll vorab telefonisch vereinbart werden. Um Beachtung folgender Anmeldezeiten in den jeweiligen Tageseinrichtungen wird gebeten:

Städtische Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“, Adresse: Twistedener Straße 73, 47623 Kevelaer, Telefon: 02832-799957, Leitung: Frau Birgitt Reudenbach, Träger: Wallfahrtsstadt Kevelaer, Anmeldung: Ausschließlich nach telefonischer Terminabsprache. Besonderes Angebot: Erfahrung in der Betreuung und Förderung von Kindern mit Beeinträchtigung und der Betreuung von unter zweijährigen Kindern, Bewegungskindergarten.

Caritas Kindergarten Am Broeckhof, Adresse: Broeckhof 21, 47623 Kevelaer, Telefon: 02832-2500, Leitung: Frau Sarah Fiedler, Träger: Caritasverband Geldern / Kevelaer e. V., Anmeldung: Montag bis Donnerstag 7.30 Uhr – 16.00 Uhr, Freitag 7.30 Uhr – 14.00 Uhr, Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder, Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung, heilpädagogische Gruppe mit dem Förderschwerpunkt sprachliche Entwicklung, heilpädagogische Gruppe und zertifiziertes Familienzentrum.

Familienzentrum „Sternschnuppe“, Adresse: Twistedener Straße 255, 47623 Kevelaer, Telefon: 02832-9728090, Leitung: Frau Verena Knoche, Träger: Lebenshilfe Gelderland gGmbH, Anmeldung: Montag bis Freitag 7.30 Uhr – 12.00 Uhr, Montag bis Mittwoch 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder und Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung.

Inklusive Kindertageseinrichtung „Wiesenzauber“, Adresse: Twistedener Straße 257, 47623 Kevelaer, Telefon: 02832-9305294, Leitung: Frau Simone Wäger, Träger: Lebenshilfe Gelderland gGmbH, Anmeldung: Montag bis Freitag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr, Montag und Mittwoch 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, um telefonische Anmeldung wird gebeten. Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder und Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung.

St. Antonius Kindergarten Kevelaer, Adresse: Gelderner Straße 15 b, 47623 Kevelaer, Telefon: 02832-97526120, Leitung: Frau Birgit Vos, Träger: kath. Kirchengemeinde St. Antonius, Anmeldung: nach Terminabsprache, Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder, abwechslungsreiches, nichteinsehbare Außengelände.

St. Marien Kindergarten, Adresse: Schulstraße 14, 47623 Kevelaer, Telefon: 02832-9728280, Träger: kath. Kirchengemeinde St. Marien, Anmeldung: Nach telefonischer Terminvereinbarung. Sie erreichen uns telefonisch von: Montag bis Freitag 7.30 Uhr – 11.30 Uhr, Montag bis Donnerstag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, Besonderes Angebot: Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung und Betreuung zweijähriger Kinder.

St. Hubertus Kindergarten, Adresse: Alte Weezer Str.41 a, 47623 Kevelaer, Telefon: 02832-5125, Leitung: Frau Miriam Wienhofen, Träger: kath. Kirchengemeinde St. Marien, Anmeldung: Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 11.30 Uhr und, Montag bis Donnerstag 14.00 Uhr – 16.30 Uhr, Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder.

Evangelische Tageseinrichtung für Kinder „Jona“, Adresse: Heinestraße 80 a, 47623 Kevelaer, Telefon: 02832/404270, Leitung: Frau Heike Seehausen, Träger: evangelische Kirchengemeinde Kevelaer, Anmeldung: Montag bis Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Besonderes Angebot: Betreuung von unter zweijährigen Kindern.

Kindertagesstätte Marienkäfer, Adresse: Schravelen 7a, 47626 Kevelaer, Telefon: 02832-80250, Leitung: Frau Beate Kaus, Träger: Elterninitiative Marienkäfer e. V., Anmeldung: Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr, Besonderes Angebot: wöchentliche Betreuungszeit ausschließlich 45 Stunden und Betreuung zweijähriger Kinder.

St. Peter Kindergarten, Wetten, Adresse: Altwettener Weg 2, 47625 Kevelaer, Telefon: 02832-2965, Leitung: Herr Peter Engels, Träger: kath. Kirchengemeinde St. Antonius, Anmeldung: Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr, Termine nach telefonischer Rücksprache, Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder.

St. Antonius Kindergarten, Kervenheim, Adresse: Heidstraße 2, 47627 Kevelaer, Telefon: 02825-6275, Leitung: Frau Marlene Bekker, Träger: kath. Kirchengemeinde St. Antonius, Anmeldung: ausschließlich nach telefonischer Absprache, Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder.

St. Urbanus Kindergarten, Winnekendonk, Adresse: Pastoratsweg 4, 47626 Kevelaer, Telefon: 02832- 8234, Leitung: Herr Daniel Stenmans, Träger: kath. Kirchengemeinde St. Antonius, Anmeldung: nach telefonischer Absprache, Besonderes Angebot: Betreuung von unter zweijährigen Kindern.

Sterntaler Kindergarten, Winnekendonk, Adresse: Neuer Markt 9, 47626 Kevelaer, Telefon: 02832-80014, Leitung: Frau Marina Boemanns, Träger: Elterninitiative Sterntaler e.V., Anmeldung: Montag bis Freitag von 09.00 Uhr – 12.00 Uhr, Montag, Mittwoch, Donnerstag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, Besondere Angebote: Erfahrung in der Betreuung von Kindern mit Behinderung und Betreuung zweijähriger Kinder.

St. Quirinus Kindergarten, Twisteden, Adresse: Dorfstraße 6 a, 47624 Kevelaer, Telefon: 02832-78751, Leitung: Frau Patricia Brünken, Träger: kath. Kirchengemeinde St. Antonius, Anmeldung: Dienstag bis Donnerstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, oder nach telefonischer Abprache, Besonderes Angebot: Betreuung zweijähriger Kinder, Partizipativer Ansatz.

Spielgruppe Vergissmeinnicht, Adresse: Klostergarten 1, 47623 Kevelaer, Telefon: 02832-9250124, Leitung: Frau Tina Kamps, Träger: Caritasverband Geldern-Kevelaer e. V., Anmeldung: Dienstag und Donnerstag 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr, Besonderes Angebot: Betreuung zwei- bis vierjähriger Kinder an zwei Vormittagen pro Woche.

Mehr Infos dazu unter www.kevelaer.de.

Link zur Bedarfsmeldung KITA- oder TPF-Online:

www.kitaonline.krzn.de/buerger/home