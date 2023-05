Als „Lernort Bauernhof“ erweitert der Naturhof Kevelaer in Wetten sein Programm für Kinder „ Das ist Nahrung für unsere Seele “

Bei den Jahreszeitenkursen auf dem Naturhof Kevelaer lernen die Kinder und Jugendlichen viel über die Natur, die Pflanzen und Tiere, aber auch über sich selbst. Foto: privat

Seit ihrem Umzug von Witten nach Kevelaer vor gut eineinhalb Jahren ist bei Dunja Berendsen, ihrer Familie und auf ihrem Naturhof in Wetten viel passiert ( das KB berichtete ). „Mittlerweile sind wir richtig gut angekommen“, sagt Dunja Berendsen lächelnd. Der Hofladen und die übrigen Angebote werden so gut angenommen, dass die Schäferin das Programm ihres Naturhofs am Altwettener Weg erweitert hat. „Mit dem ‚Lernort Bauernhof‘ möchten wir Kindern und Jugendlichen die Natur und das Leben auf dem Hof näher bringen“, erklärt Berendsen. „Gerade in unserer schnelllebigen Zeit finde ich das wahnsinnig wichtig.“ Zum Programm gehörten neben Kinder-Ferienfreizeiten auch Ausflüge für Schulen oder Kindergärten, Kindergeburtstage und die sogenannten Jahreszeitenkurse.

Kundin, Freundin und Mitarbeiterin

Für das erweiterte bauernhofpädagogische Angebot hat sich die gebürtige Mülheimerin jetzt Verstärkung ins Boot geholt und mit Anne Hernandez ihre erste Mitarbeiterin eingestellt, die sie tatkräftig bei allem rund um das neue Konzept „Lernort Bauernhof“ unterstützt. Kennengelernt haben sich die beiden Frauen bereits im Dezember 2021 auf dem Naturhof. „Anne war als Kundin hier“, erinnert sich Berendsen. „Wir haben dann schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind, und haben den Kontakt gehalten.“ Sie habe dann bei einigen Veranstaltungen ausgeholfen. „Irgendwann wurde es konkreter und jetzt bin ich hier“, freut sich Hernandez auf ihre neue Aufgabe auf dem Naturhof. Die gebürtige Geldernerin ist verheiratet und hat zwei Kinder. Lange war sie als Key-Account-Managerin bei der Lufthansa tätig. „Ich war beruflich viel unterwegs, war in Köln, Frankfurt und Mexiko. Dort habe ich auch meinen späteren Mann kennengelernt“, sagt sie lächelnd un…