Vor 35 Jahren starb Eduard „Edi“ Grootens „ Das ist Edis Werk “

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Eduard „Edi“ Grootens

Am 12. Mai jährte sich der Todestag von Eduard Grootens zum 35. Mal.

Seine Eltern Franz und Anna Grootens hatten 1933, zwei Jahre vor seiner Geburt, im Kävels Bläche eine Geschäftsanzeige aufgegeben: „Am 24. Februar eröffne ich neben meiner Maßschneiderei im Hause Marktstr. 30 [später Bahnstraße 10] ein Herrenartikel-Geschäft … Franz Grootens.“

Als Franz Grootens 1956 starb, nahm seine Frau Anna das Heft allein in die Hand.

1971 kam mit Eduard Grootens die zweite Generation ans Ruder. Der junge Mann hatte bei Josef Helmus in Wetten das Schneiderhandwerk gelernt. Am 19. April 1958 gratulierte ihm die KB-Redaktion zum Meistertitel – ebenso wie zwei anderen Kevelaerern: Hans van Ooyen und Heinz Janssen im Bäckerhandwerk. Eduard Grootens und seine Frau Ingrid entwickelten das Geschäft „Mode Grootens“ buchstäblich zu einem Anziehungspunkt für modebewusste Herren in der Region.

Eduard Grootens, den seine Freunde nur Edi nannten, arbeitete nicht nur als Unternehmer. Er war Teil des …