Klein, aber fein, künstlerisch und spannend – das Aufeinandertreffen von vier verschiedenen KünstlerInnen in ihrer kompakten Galerie war auch für die Gastgeberin Eva-Maria Zacharias Neuland.

„Wir haben sonst mindestens immer zwei, aber das hatten wir so noch nicht“, machte sie zum Auftakt der Ausstellung mit den Künstlern Iris Alexandra Arndt, Aloys Cremers, Karine Gamerschlag und Kornelia Kestin-Furtmann die Idee der Ausstellung deutlich.

„Sichtweise – das ist das Leitmotiv, darin klingt schon an, dass es die eine allgemeingültige Art, die Welt zu sehen und das Erfahrene darzustellen, eben nicht gbt. Der Erfahrungshorizont ist bevölkert von so vielen verschiedenen Nuancen der Wahrnehmung, der unbegrenzte Formen der Darstellung hervorbringt.

So gesehen spiegelt das die jeweils einzigartige „innere Echo“ wider, das die Außenansicht der sinnlich erfahrbaren Dingen in den individuellen Innenwelten erzeugen kann.“ Ein…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel Das innere Echo, das sich nach außen kehrt 0,49 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by