Das Heimatlied für die Hosentasche

Auf dem Heimatabend lagen sie auf den Tischen aus und fanden buchstäblich großen Anklang: Das Kevelaerer Blatt hat die vier Strophen des Kevelaerer Heimatliedes auf eine faltbare Karte in Visitenkartengröße drucken lassen. Zum immer und überall dabeihaben und mitsingen. Passt praktischerweise in die Hosentasche oder ins Portmonee. Wer noch keines hat: Die Heimatlied-Kärtchen des KB gibt es kostenlos in der Redaktion des Kevelaerer Blattes im E-Werk-Office-Port in der Johannesstraße 11. Holen auch Sie sich Ihr Kevelaerer Heimatlied „to go“!