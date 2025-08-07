Das Heilige Zuhause steht kurz vor der Eröffnung

Eines der buntesten und schönsten „Wohlfühlfestivals“ in NRW geht in die vierte Runde: Das neuerdings „1LIVE San Hejmo Festival“ getaufte Fest ist ein Projekt der kreativen Festivalprofis der „Next Events Gruppe“ aus Weeze, die mit „PAROOKAVILLE“ bereits eines der größten Musik-Megaevents in Europa geschaffen haben. Zur Premiere am 20. August 2022 startete das San Hejmo Festival eintägig ohne Camping. Nach einer erfolgreichen, ausverkauften ersten Festivalausgabe mit rund 25.000 Besucherinnen und Besuchern ging es 2023 weiter – und das noch größer: Das Festival dehnte sich auf zwei Tage inklusive Camping aus und hielt Live-Artists, Street Art und inspirierende Projekte parat – abends verwandelte sich die Campsite mit den Lieblingsmenschen dann zur Homebase.

Die dritte Edition in 2024 war erneut ein durchschlagender Erfolg und wuchs mit 65.000 begeisterten Besuchern und Besucherinnen um 30 Prozent. Und auch 2025 geht es mit einem vollen Showprogramm an zwei Tagen inklusive Camping weiter. Mit kulinarischen Highlights und einzigartigen Workshops können sich die Besucherinnen und Besucher am 15. und 16. August für ein Wochenende von der besonderen Atmosphäre verzaubern lassen. Für die vierte Auflage am Airport steht mit 01099, Alli Neumann, Bausa, Clueso, Esther Graf, Finch, K.I.Z., Madeline Juno, Natasha Bedingfield, Nina Chuba, Paula Hartmann, Ritter Lean, Sido, Zartmann u.v.m. ein beachtliches Line-Up auf der heißbegehrten Main Stage. Mit der Electronic Stage und der Party Stage verspricht das Wohlfühlfestival mehr musikalische Vielfalt. Neben den musikalischen Highlights wird zudem das liebevoll gestaltete Festivalgelände – mit rund 100 Kunstwerken – wieder zum Herzstück von San Hejmo. Die Werke von rund dreißig Urban Art Künstlerinnen und Künstlern bilden dabei die riesige „San Hejmo Open Air Gallery“, die das künstlerische Flair angesagter Szeneviertel europäischer Metropolen versprüht.

Der Fantasiename „San Hejmo ist angelehnt an Esperanto und bedeutet übersetzt ‚Heiliges Zuhause‘. Die weltweite Plansprache Esperanto wurde im 19. Jahrhundert entwickelt, um losgelöst von Konventionen und Grenzen alle Menschen zu verbinden. San Hejmo ist für das Festival damit Name und Motto zugleich. Das Herzstück des Events ist ein ausgefeiltes Kreativkonzept, das weit über die bekannten Live-Musikfestivals hinausreicht. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein einzigartiger Ort voller Musik und positiver Vibes, an dem sie sich schlicht und ergreifend zuhause und wohlfühlen sollen.

Cashless-Payment per RFID-Chip

San Hejmo sagt den Plastik-Token Lebewohl. Ab sofort ersetzt ein RFID-Chip im Festival-Armband die bisherigen Wertmarken. Das bedeutet: kontaktloses Bezahlen an allen Food-Ständen, Bars, Fahrgeschäften und beim offiziellen Merch – schnell, sicher und ohne Kramerei. Gleichzeitig behalten Besucherinnen und Besucher jederzeit den Überblick über ihre Ausgaben.

Das persönliche Cashless-Konto lässt sich online im Eventportal unter cashless.sanhejmo.com verwalten. Aufladen funktioniert dort bequem im Vorfeld und während des Festivals, zusätzlich stehen direkt auf dem Gelände zahlreiche Top-Up-Stationen zur Verfügung. Nicht genutztes Guthaben wird nach dem Festival unkompliziert zurückerstattet – ab dem 18. August um 15 Uhr, ebenfalls über das Eventportal. Wer online auflädt, spart die einmalige Servicegebühr von 3 € für die Nutzung der Top-Up-Stationen vor Ort und nimmt bis zum 10. August automatisch an einem exklusiven San Hejmo-Gewinnspiel teil. Zu gewinnen gibt es u. a. VIP-Upgrades, Freiguthaben und San Hejmo Merchandise.

Tickets and Timetables

Die Campingtickets für das 1LIVE San Hejmo Festival 2025 sind bereits restlos ausverkauft. Weiterhin verfügbar sind Tagestickets ab 105,- Euro, Wochenendtickets für 199,- Euro sowie VIP-Tickets für Freitag, u.a. inkl. Speisen und Getränken, für 325,- Euro.

Alle Tickets sind erhältlich auf: tickets.sanhejmo.com.

Alle Infos zu Cashless Payment und dem Festivalprogramm gibt’s auf www.sanhejmo.com.

In der offiziellen San Hejmo-App können die Fans außerdem ihre Festivaltage im Detail planen – die Timetables aller Bühnen sind dort verfügbar.