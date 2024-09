Das Hallenbad wird 50 Jahre alt

Das Hallenbad Kevelaer feiert seinen 50. Geburtstag. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer und der Bäderverein laden Jung und Alt herzlich zu einem besonderen Wochenende voller Wasser, Spaß und Bewegung ein. Am Samstag, 5. Oktober, und Sonntag, 6. Oktober, finden im Hallenbad und rund um das Hallenbad abwechslungsreiche Veranstaltungen und Kurse für die ganze Familie statt. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Eine Teilnahme an den Kursangeboten und der Pool-Party ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl jedoch nur mit vorheriger Anmeldung möglich.

Am Samstagabend gibt es Musik von Leni Wasser und eine stimmungsvolle Beckenbeleuchtung durch die Firma „LIGHTON“ im Hallenbad. Das Team vom Konzert- und Bühnenhaus kümmert sich zudem um die Beleuchtung der Außenbereiche der Becken und der Fassade des Hallenbades.

Pool-Party

Sonntag finden am Vormittag tolle Schnupperkurse und Aqua-Fitness statt. Ab 13 Uhr steigt dann die große Pool-Party in Kooperation mit der „ZEPHYRUS Bäder-Events GmbH“. Die Pool-Party richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren. Eltern dürfen zusammen mit ihren Kindern an der Veranstaltung teilnehmen, eine Anmeldung ist ebenfalls erforderlich. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen schwimmen können.

Die SSG Kevelaer und der KSV sorgen an dem Tag mit Grillständen für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Im Jahr 1974 wurde der Bau des Kevelaerer Hallenbads fertiggestellt. Schon damals verfügte das Hallenbad über das Schwimmerbecken mit fünf Bahnen und einer Größe von 25 x 12,50 Metern. Ende 2019 erfolgte dann die Einweihung des angebauten Mehrzweckbeckens mit 8,00 x 12,50 Metern, wodurch seither zusätzliche Kurs- und Vereinsangebote ermöglicht werden können.

Für die einzelnen Kurse ist eine Anmeldung erforderlich, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Interessierte können sich einfach und unkompliziert über die Webseite beteiligung.nrw.de und dort über „Beteiligungen“ und die Suche nach „Hallenbad Kevelaer“ für die gewünschten Angebote registrieren.