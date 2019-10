Es waren um die 35 Personen, die sich auf dem Parkplatz gegenüber der Volksbank schon echt früh am Morgen versammelten, um in Twisteden gemeinsam auf die Jagd zu gehen. „Wir kommen so alle aus ‚querbeet‘ - ich bin Bochumer“, meinte Daniel Nabakowski. „Jagen ist vielfältig, das Beisammensein und Tier-Natur-Tradition, das ist eine ganz coole Sache“, fand der 30-Jährige, der mit der Jagd aufgewachsen ist. „Und im Wildfleisch sind keine Antibiotika“, schob er noch nach. „Wir machen das in dieser Größe einmal im Jahr“, erläuterte Heinz Kempkes, Spargelbauer und in seiner Freizeit gerne mal als Jäger unterwegs. „Wir sammeln uns hier, kontrollieren die Jagdscheine und dann geht es auf die erste Strecke – am Ottersgraben, dann rechts bis durch den Wald. Da ist das längste Treiben.“