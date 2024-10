Ab dem 26. Oktober bietet das große Festzelt in der kleinen Bauernschaft zwischen Kevelaer und Weeze über drei Wochenenden wieder jede Menge Veranstaltungshighlights.

Zum Auftakt der Hubertuskirmes findet am 26. Oktober ein großes Oktoberfest zusammen mit der SSG Kevelaer statt. Nach dem Fassanstich durch den Bürgermeister Dr. Dominik Pichler wird die Band „Echt Stark“ für die passende bayerische Stimmung sorgen. Zu Ehren des Königs der St. Hubertus-Gilde Keylaer findet am Freitag, 1. November, der große Königsball im Festzelt statt. Mit Tanzmusik von der Band „X.O. Band“ ist jeder herzlich eingeladen, dieses Ereignis im Festzelt gebührend mitzufeiern. Der Eintritt ist an diesem Abend frei.

Das nächste Veranstaltungshighlight wird bereits am 2. November im Hubertus-Festzelt auf Keylaer geboten: Der legendäre Bullenball ist weit über die Stadtgrenzen ein fester Begriff für eine fette Zeltparty mit ausgelassener Stimmung. Die neue Top-Band „Hashtag“ aus Niedersachsen wird im Zelt für die richtige Stimmung sorgen. Auch ein Bullenreiten-Contest wird im Zelt geboten.

Der Sonntag, 3. November, steht dann ganz im Zeichen der Familie: Ab 11 Uhr wird im Festzelt eine große Indoor-Kirmes für Groß und Klein, ein Kindertrödelmarkt, ein Frühschoppen sowie Kaffee und Kuchen und vieles mehr bei freiem Eintritt angeboten.

Am Montag, 4. November, feiert die St. Hubertus-Gilde ihr traditionelles Patronatsfest. Zum großen Dämmerschoppen am 4. November ab 19 Uhr sind alle Gäste herzlich eingeladen.

Am 8. November legt DJ van Keeken im Festzelt auf. Eintritt ab 16 Jahren und Getränke für 1,50€.

Den Abschluss der Festveranstaltungen bildet die 80er-90er Party am 9. November mit der Band „The 80s90s Live“.