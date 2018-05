Der Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. ist mehr als eine Dienstgemeinschaft. Damit Kolleginnen und Kollegen sich der christlichen Wurzeln vergewissern können, setzen sie in ihrer Zeitplanung bewusste Prioritäten. Durch den Vorstand der Caritas ermutigt, nehmen sie sich Zeit und Raum für Gemeinschaft und innere Einkehr.



Der Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. ist mehr als eine Dienstgemeinschaft. Damit Kolleginnen und Kollegen sich der christlichen Wurzeln vergewissern können, setzen sie in ihrer Zeitplanung bewusste Prioritäten. Durch den Vorstand der Caritas ermutigt, nehmen sie sich Zeit und Raum für Gemeinschaft und innere Einkehr.

Mit dem Lied „Aus den Dörfern und aus Städten…“ wurde die Messe für die Mitarbeiter eröffnet. Aus dem ganzen Bereich des Caritasverband Geldern-Kevelaer waren rund 100 Kollegen nach Kevelaer gekommen.

In der Clemenskirche im Klostergarten trafen sie sich (wie an jedem letzten Freitag im Monat), um gemeinsam Zeit zu verbringen. Dechant Stefan Keller zelebrierte mit Unterstützung durch Diakon Helmut van den Ber…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.