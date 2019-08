Das Ferienlager grüßt aus dem Sauerland

Die Teilnehmer des 44. Ferienlagers der DJK Twisteden senden Urlaubsgrüße aus der Schützenhalle in Bleiwäsche im Sauerland. Zwei abwechslungsreiche Wochen liegen hinter den 113 Urlaubern und unter dem Motto „Zukunft und Vergangenheit, wir haben Spaß in jeder Zeit“ kam bisher keine Langeweile auf.

Bei Programmpunkten wie Lagertaufe, Filmabend, Wellness-Tag, Disco, Lagerkirmes, Nachtwanderung, Schützenfest und Spielcasino waren die Kinder, Betreuer und Kochfrauen mit sehr viel Begeisterung dabei. Einen schönen Gottesdienst feierten die Urlauber in der Schützenhalle mit Pfarrer Andreas Poorten, der aus der Heimat angereist war. Ebenso war der Ortsvorsteher Josef Kobsch zu Besuch und brachte Grüße und Eis aus der Heimat mit.

Schützenkönig darf sich Gabriel Venmanns nennen. Mit seiner Königin Leonie Fritz und seinen Ministerpaaren Elias Janßen mit Lina Hoever und Kilian Strötges mit Ina Brünken und den festlich gekleideten Gästen feierte er nach dem Fahnenschwenken und dem Festumzug einen sehr schönen Königsgalaball.

Ehrenamtliche Betreuung

Für das gute Essen, Einkäufe, Wäsche, Sauberkeit und gute Stimmung sind Nicole Selders, Margit Walkowiak, Christa Ostermann, Astrid Hirschmann, Anja Mülders und Sonja Winkels zuständig. Die Kinder werden von Leon Hirschmann, Jonas Paeßens, Lorena Breuer, Yannick Pooth, Ina Rademacher, Maike Douteil, Martin Bujok, Steffen Douteil, Elisa Angenendt, Sophie Bettray, Niklas Jansen, Dieter Wefers, Hannah Roßmann und Holger van Elten liebevoll, unermüdlich und ehrenamtlich betreut.

Dieter Wefers feiert sein 10-jähriges Jubiläum als Betreuer im DJK-Lager. Besonderer Dank gilt auch allen, die das Ferienlager durch Sach- oder Geldspenden oder tatkräftige Hilfe seit Jahren gerne unterstützen, unter anderem Hannes Elbers, Werner van de Meer, Jens Ambrosius, Theo Heuvens, die Altherren der DJK, Gerda und Häns Paeßens, Werner Neumann, Johanna Welbers, Karl-Heinz Hellmanns, Peter Brünken, Nah und Gut (Hecks), der Natur- und Heimatverein, die Feuerwehr, der Taubenverein, die Kinder-Kleiderbörse des Kindergartens und die Stadt Kevelaer.

Im Auf- und Abbauteam sind die LKW-Fahrer Valentin Cappel, Herrmann-Josef Kaenders, Heinz Roelofs, Thorsten Winkels und Daniel Mülders, Thomas Wustmans, Stefan Püttmann, Johannes Kleuskens, Max Weber, Eric Baumann, Jens Ambrosius, Theo Elbers und Matthias Kaenders aktiv.

Am Freitag, 23. August 2019, werden die Urlauber voraussichtlich gegen 17.15 Uhr in Twisteden am Sportplatz eintreffen.