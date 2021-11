Das erste Bier schmeckte überhaupt nicht.

Uwe Hoppmann hatte wenig Chancen, als er vom Alkohol verführt wurde. Mit 14 Jahren war er, wie viele andere Jugendliche in diesem Alter auch, noch in der Selbstfindungsphase und drohte seine eigene Zukunft zu verbauen. Doch er hat gekämpft und gesiegt und klärt nun mehr mit der Selbsthilfegruppe „Gemeinsam ohne Alcohol“ über die Folgen des Suffs auf. Die hatte er selbst vor 20 Jahren gegründet.

Im familiären Lebensmittelhandel stand der junge Uwe allem, was Prozente beinhaltete, automatisch ganz nah: „Es war ja selbstverständlich, dass ich als junger Mann, so oft es ging, im Geschäft meiner Eltern geholfen habe.“ Gerade in Stoßzeiten vor den Feiertagen war jede Hilfe gefragt: „Nachdem wir einmal das Ostergeschäft bewältigt hatten, kam ein Mitarbeiter auf mich zu und meinte, dass wir uns jetzt alle ein schönes Feierabendbier verdient hätten.“ Gesagt, getan, getrunken.

Das erste Bier mit 14



Uwe Hoppmann erinnert sich genau: „Das erste Bier meines Lebens! Mit 14! Aber das schmeckte mir überhaupt nicht.“ Aber er erinnert sich auch an die damalige (und heutige) Rolle des Alkohols: Immer und leicht verfügbar, gesellschaftlich ein wichtiges Kulturgut, ein Muss bei jeder Gelegenheit und Bestandteil vieler „Rituale“ wie Geburtstags-, Jubiläums- und sonstiger Feierlichkeiten: „Feiern ohne Alkohol gab und gibt es nicht, er war immer dabei. Früher ist man sogar betrunken Auto gefahren.“

Die Wirkung war es, die es damals auch Uwe Hoppmann angetan hatte: „Alkohol lockerte. Wenn man gut drauf war, steigerte man sein Gefühl, wenn man schlecht drauf war, entspannte man damit.“ Aufklärung über die verheerenden Folgen von übermäßigem Alkoholkonsum gab es nicht, die Folge: Mit 15 Jahren hatte Uwe Hoppmann seinen ersten „Filmriss“, die Gelegenheiten häuften sich, der Alkoholkonsum auch. „Und irgendwann war es einfach nur noch egal, es gab immer einen Grund zu trinken“, so der Issumer. Als ihn seine erste Frau 1983 aufgrund der Trinkerei verließ, merkte Uwe Hoppmann erstmals, dass etwas passieren musste. Gesundheitliche Probleme kamen hinzu, sodass er „die Entscheidung seines Lebens“ traf: Entzug! Nach dem Klinikaufenthalt in Idar-Oberstein fühlte sich Uwe Hoppmann sehr gut: „Ich war wie neugeboren!“ Auf eine anschließende Langzeittherapie glaubte er noch verzichten zu können. Doch es kam anders: Bei einem Weihnachtsfest mit den Eltern wurde ihm ein Bier gereicht, und wollte er den Wunsch „wenigstens ein Glas“ mitzutrinken, nicht abschlagen. Die Sucht-Spirale begann von Neuem …

Es folgte der zweite Entzug, diesmal mit anschließender Langzeittherapie. Familiär und beruflich ging es danach aufwärts, bei seinem Arbeitgeber, den US-Streitkräften, stieg er zum Leiter der Lagerbuchhaltung im US-Depot in Twisteden auf, er heiratete wieder, war rundum zufrieden mit vier Kindern und seiner Existenz. Bis Uwe Hoppmann bei einer Radtour wieder ein Bier in die Hand gedrückt bekam…

„Trotz der Langzeittherapie fing ich wieder an“, erinnert er. Ganze 13 Jahre lang dauerte dieser Zustand, bis er vor der größten Krise seines Lebens stand: „Meine Frau wollte sich von mir trennen, ich stand sowohl beruflich als auch finanziell vor dem Aus.“

Alles umkrempeln



Über Umwege ließ er sich in der Landesklinik in Bedburg-Hau stationär aufnehmen, durchlebte erneut den Entzug und schwor sich, von da an „alles umzukrempeln“: „Ich wollte mein Leben komplett ändern.“ Erstmals wurde Uwe Hoppmann auf Selbsthilfegruppen wie die Anonymen Alkoholiker, Kreuzbund und andere aufmerksam: „Doch das war nicht mein Ding, das war mir zu durchorganisiert.“ Seine Frau brachte ihn schließlich auf die Idee eine eigene Gruppe zu gründen…

Einmal abhängig – immer abhängig

Bei der Evangelischen Jesus Christus Kirchengemeinde in Kevelaer fand Uwe Hoppmann die entsprechenden Räumlichkeiten für einen möglichen Treff und am 3. Dezember 2001 konnte er loslegen: „Unser erstes Gruppentreffen fand damals zu fünft statt!“ Mittlerweile besteht die Selbsthilfegruppe „Gemeinsam ohne Alcohol“ aus 22 Mitgliedern, von denen 15 mehr oder minder regelmäßig an den Montagstreffen teilnehmen, um dort Erfahrungen auf Augenhöhe auszutauschen, Informationen zu teilen, Strategien zur Problembehandlung entwickeln. „Man braucht Menschen, die das Problem verstehen, denn einmal abhängig bedeutet immer abhängig“, weiß Uwe Hoppmann. Denn die Sucht wirke sich nicht nur körperlich auf den Menschen aus, sondern vor allem psychisch, sagt er: „Alleine und ohne fachliche Begleitung schafft man es nicht, denn der Alkohol ist gesellschaftlich anerkannt. Es gibt immer Gelegenheiten Alkohol zu trinken, beim Frühschoppen nach der Kirche, in Kundengesprächen, nach Feierabend und so weiter.“

Die Selbsthilfegruppe „Gemeinsam ohne Alcohol“ ist eine komplexe Gemeinschaft, bestehend aus allen sozialen Schichten und verschiedenen Lebensläufen, wie Uwe Hoppmann weiß: „Es ist vom Arbeiter bis zum Akademiker alles dabei“. Er selbst bietet aufgrund seiner eigenen Geschichte regelmäßig Info-Veranstaltungen vor allem für Jugendliche an und findet dort regelmäßig „aufmerksame Zuhörer“: „Statistisch gesehen kommen Jugendliche im Alter von 14 Jahren erstmals in den Kontakt mit Alkohol.“

Das 20-jährige Bestehen der Selbsthilfegruppe soll beim ersten Gruppenabend im Dezember mit Gästen aus verschiedenen unterstützenden Einrichtungen und Begleitern wie die Caritas, Diakonie und Therapeuten thematisiert werden. Bei der Weihnachtsfeier am Montag, 20. Dezember, soll das 20-Jährige unter den Mitgliedern begangen werden. Die Weihnachtsfeier soll eine Gelegenheit sein, allen Mitgliedern und Unterstützern für deren Engagement zu danken.

Pandemie und die Folgen

Uwe Hoppmann glaubt, dass die Pandemie mit ihren Kontakbeschränkungen die Ursache für ein höheres Aufkommen von Rückfällen bei Alkoholkranken war und ist. Aus diesem Grund hofft er, dass es mit Blick auf die steigenden Inzidenzen nicht soweit kommt, dass Gruppentreffen aufgrund neuer Corona-Bestimmungen wieder abgesagt werden müssen: „Die Menschen dürfen nicht allein gelassen werden.“

Wer den Kontakt zur Selbsthilfegruppe „Gemeinsam ohne Alcohol“ sucht: Telefon 0176/20096123, mail: ohnealcohol@aol.com, Facebook: gemeinsam ohne alcohol, Web-Adresse: www.ohne-alcohol.de Die Gruppentreffen finden montags zwischen 19.15 und 21.15 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde an der Brunnenstraße 70 in Kevelaer statt.