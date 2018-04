Mit dem Seminar „Versicherungsschutz im Verein und Ehrenamt“ will der Kreisverband Kleve für Heimatpflege wichtige Informationen rund um die Absicherung ehrenamtlicher Tätigkeiten erläutern. René Hissler, Vorstandsmitglied im Bundesverband deutscher Vereine und Verbände wird dazu referieren.

Das Ehrenamt hat viele Gesichter und es gibt „Ehrenamtler“ in nahezu allen Lebensbereichen wie Kultur, Sport, Kirche, Soziales, Jugend, Senioren und Umwelt- und Naturschutz. Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule unserer Gesellschaft. Aber Unfälle oder Schäden Dritter können teuer werden, wenn man nicht richtig oder sogar gar nicht versichert ist. Für die Absicherung von Freiwilligen im Ehrenamt sind zwei Versicherungen besonders wichtig: die Unfall- und die Haftpflichtversicherung.

Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege lädt alle Interessierten ein, an diesem Seminar teilzunehmen. Das Seminar findet am Samstag, 14. April, um 10 Uhr in der Alten Schule in Bedburg-Hau/Louisendorf, Hauptstraße 47 statt. Ein zweiter Kurs findet nachmittags um 14.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Kervenheim Schlossstraße (in der Burg) statt. Die Teilnahme ist in beiden Fällen kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.